Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố bị can đối với: Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nhà chức trách khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam các đối tượng. Mở rộng điều tra đã làm rõ và tạm giữ hình sự đối với Đặng Huy Việt, sinh năm 1984, trú tại 14/260 Tân Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ca sĩ Miu Lê và các đối tượng trong vụ án

Tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng liên quan, đến ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật và Vũ Khương An về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi: “Không tố giác tội phạm”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đáp ứng kịp thời công tác phòng ngừa, đồng thời phát hiện kịp thời, bắt giữ, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

