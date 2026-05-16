  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam

Thứ Bảy, 21:35, 16/05/2026
VOV.VN - Liên quan vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại Đặc khu Cát Hải, cơ quan công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố bị can đối với: Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nhà chức trách khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam các đối tượng. Mở rộng điều tra đã làm rõ và tạm giữ hình sự đối với Đặng Huy Việt, sinh năm 1984, trú tại 14/260 Tân Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ca sĩ Miu Lê và các đối tượng trong vụ án

Tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng liên quan, đến ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật và Vũ Khương An về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi: “Không tố giác tội phạm”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đáp ứng kịp thời công tác phòng ngừa, đồng thời phát hiện kịp thời, bắt giữ, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Miu Lê Lê Ánh Nhật khởi tố bắt tạm giam điều tra công an Hải Phòng Cát Hải ma túy
Miu Lê xin lỗi sau ồn ào liên quan đến chất cấm
VOV.VN - Công ty quản lý của Miu Lê chính thức lên tiếng xin lỗi sau ồn ào liên quan đến chất cấm. Nữ ca sĩ không bị khởi tố hình sự nhưng sẽ chấp hành xử phạt hành chính và biện pháp quản lý tại địa phương trong 1 năm.

Cú sốc ma túy từ vụ Miu Lê và lời cảnh tỉnh về “nước vui”, bóng cười với giới trẻ
VOV.VN - Việc ca sĩ Miu Lê cùng nhóm bạn bị phát hiện dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA tại Hải Phòng không chỉ gây sốc trong showbiz. Đằng sau đó là bức tranh đáng lo ngại về ma túy thế hệ mới, cơ chế tàn phá não bộ, bài toán trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng và quản lý trong thời đại mạng xã hội.

Sao Việt 12-5: Karik bức xúc vì bị xuyên tạc thông tin liên quan đến Miu Lê
VOV.VN - Sao Việt 12-5: Karik lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ một bài đăng bị fanpage gán ghép phát ngôn liên quan đến anh và Miu Lê, khẳng định nội dung là sai sự thật. “Tôi viết như vậy khi nào? Đùa vậy không vui”, anh viết.

