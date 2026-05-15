中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ca sĩ Miu Lê chấp hành nộp phạt hành chính, quản lý tại địa phương trong 1 năm

Thứ Sáu, 09:41, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mặc dù không bị khởi tố hình sự, nhưng ca sĩ Miu Lê vẫn phải chấp hành đúng quy định pháp luật là nộp phạt hành chính do hành vi sử dụng trái phép chất cấm và bị quản lý tại địa phương trong 1 năm.

Tối 14/5, ngay sau khi có thông báo chính thức từ lực lượng chức năng về việc không khởi tố Lê Ánh Nhật (35 tuổi, tức ca sĩ Miu Lê), công ty quản lý của ca sĩ Miu Lê là KIM Entertainment đã có thông cáo báo chí chính thức liên quan đến vụ việc.

Cụ thể, KIM Entertainment nêu: Theo đúng quy định của pháp luật, Miu Lê sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời nghiêm túc chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 1 năm.

ca si miu le chap hanh nop phat hanh chinh, quan ly tai dia phuong trong 1 nam hinh anh 1
Ca sĩ Miu Lê

Theo thông cáo báo chí của công ty quản lý Miu Lê, hiện tại vụ án vẫn đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ. Miu Lê và KIM Entertainment cam kết sẽ tiếp tục phối hợp tuyệt đối và tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định pháp luật trong các giai đoạn tiếp theo.

"Dù không bị khởi tố hình sự, nhưng KIM Entertainment và cá nhân Miu Lê nhận thức vô cùng rõ ràng về tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này. Việc liên quan đến sử dụng chất cấm là một sai lầm rất lớn, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ và gây ra những tác động vô cùng tiêu cực. Miu Lê ý thức rất rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành một tấm gương không tốt, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận vì điều đó" - Thông cáo báo chí nêu.

Liên quan vụ án này, Cơ quan điều tra - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ba bị can: Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Ngọc Hà, TP Hà Nội) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, trú Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, ở đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều tra xác định, bị can An là quản lý cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu ở đặc khu Cát Hải, đảo Cát Bà. Từ ngày 7/5, cả nhóm cùng tụ tập tại TiTi Beach, An mời cả ca sĩ Miu Lê tham gia. Để phục vụ cho cuộc vui, An và Phong đã chuẩn bị ma túy tổng hợp là nước vui, Ketamine để cả nhóm cùng sử dụng.

Sau đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt quả tang. Qua test nhanh, cả 6 người trong nhóm, gồm ca sĩ Miu Lê, đều dương tính với chất ma túy. Trong đó, có những người dương tính với nhiều loại ma túy một lúc như: Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Nimetazepam.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Miu Lê ca sĩ công ty quản lý địa phương phạt hành chính
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cú sốc ma túy từ vụ Miu Lê và lời cảnh tỉnh về “nước vui”, bóng cười với giới trẻ
Cú sốc ma túy từ vụ Miu Lê và lời cảnh tỉnh về “nước vui”, bóng cười với giới trẻ

VOV.VN - Việc ca sĩ Miu Lê cùng nhóm bạn bị phát hiện dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA tại Hải Phòng không chỉ gây sốc trong showbiz. Đằng sau đó là bức tranh đáng lo ngại về ma túy thế hệ mới, cơ chế tàn phá não bộ, bài toán trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng và quản lý trong thời đại mạng xã hội.

Cú sốc ma túy từ vụ Miu Lê và lời cảnh tỉnh về “nước vui”, bóng cười với giới trẻ

Cú sốc ma túy từ vụ Miu Lê và lời cảnh tỉnh về “nước vui”, bóng cười với giới trẻ

VOV.VN - Việc ca sĩ Miu Lê cùng nhóm bạn bị phát hiện dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA tại Hải Phòng không chỉ gây sốc trong showbiz. Đằng sau đó là bức tranh đáng lo ngại về ma túy thế hệ mới, cơ chế tàn phá não bộ, bài toán trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng và quản lý trong thời đại mạng xã hội.

Sao Việt 12-5: Karik bức xúc vì bị xuyên tạc thông tin liên quan đến Miu Lê
Sao Việt 12-5: Karik bức xúc vì bị xuyên tạc thông tin liên quan đến Miu Lê

VOV.VN - Sao Việt 12-5: Karik lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ một bài đăng bị fanpage gán ghép phát ngôn liên quan đến anh và Miu Lê, khẳng định nội dung là sai sự thật. “Tôi viết như vậy khi nào? Đùa vậy không vui”, anh viết.

Sao Việt 12-5: Karik bức xúc vì bị xuyên tạc thông tin liên quan đến Miu Lê

Sao Việt 12-5: Karik bức xúc vì bị xuyên tạc thông tin liên quan đến Miu Lê

VOV.VN - Sao Việt 12-5: Karik lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ một bài đăng bị fanpage gán ghép phát ngôn liên quan đến anh và Miu Lê, khẳng định nội dung là sai sự thật. “Tôi viết như vậy khi nào? Đùa vậy không vui”, anh viết.

Số phận trái ngược của Miu Lê và 3 mỹ nhân phim “Những thiên thần áo trắng”
Số phận trái ngược của Miu Lê và 3 mỹ nhân phim “Những thiên thần áo trắng”

VOV.VN - Sau 16 năm kể từ “Những thiên thần áo trắng”, dàn mỹ nhân đình đám của bộ phim như Miu Lê, Nhã Phương, Midu và cố diễn viên Mai Phương đều có những ngã rẽ riêng. Người sở hữu cuộc sống viên mãn, sự nghiệp ổn định, người lại trải qua biến cố lớn khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

Số phận trái ngược của Miu Lê và 3 mỹ nhân phim “Những thiên thần áo trắng”

Số phận trái ngược của Miu Lê và 3 mỹ nhân phim “Những thiên thần áo trắng”

VOV.VN - Sau 16 năm kể từ “Những thiên thần áo trắng”, dàn mỹ nhân đình đám của bộ phim như Miu Lê, Nhã Phương, Midu và cố diễn viên Mai Phương đều có những ngã rẽ riêng. Người sở hữu cuộc sống viên mãn, sự nghiệp ổn định, người lại trải qua biến cố lớn khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

Nóng 24h ngày 15/5: Đi "giải bùa", thiếu nữ 18 tuổi bị hiếp dâm
Nóng 24h ngày 15/5: Đi "giải bùa", thiếu nữ 18 tuổi bị hiếp dâm

VOV.VN - Ngày 14/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với N.V.M (31 tuổi), trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Nóng 24h ngày 15/5: Đi "giải bùa", thiếu nữ 18 tuổi bị hiếp dâm

Nóng 24h ngày 15/5: Đi "giải bùa", thiếu nữ 18 tuổi bị hiếp dâm

VOV.VN - Ngày 14/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với N.V.M (31 tuổi), trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Thanh Hóa khởi tố 3 đối tượng bán lợn nhiễm dịch tả châu Phi ra thị trường
Thanh Hóa khởi tố 3 đối tượng bán lợn nhiễm dịch tả châu Phi ra thị trường

VOV.VN - Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng, sinh năm 1990, trú tại xã Thọ Bình; Lê Văn Lam, sinh năm 1993, trú tại xã Thọ Phú và Lê Văn Hợi, sinh năm 1983, trú tại xã Thọ Xuân về tội “Vi phạm quy định về ATTP".

Thanh Hóa khởi tố 3 đối tượng bán lợn nhiễm dịch tả châu Phi ra thị trường

Thanh Hóa khởi tố 3 đối tượng bán lợn nhiễm dịch tả châu Phi ra thị trường

VOV.VN - Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng, sinh năm 1990, trú tại xã Thọ Bình; Lê Văn Lam, sinh năm 1993, trú tại xã Thọ Phú và Lê Văn Hợi, sinh năm 1983, trú tại xã Thọ Xuân về tội “Vi phạm quy định về ATTP".

Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng liên quan ma túy tại khu vực biên giới Điện Biên
Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng liên quan ma túy tại khu vực biên giới Điện Biên

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Điện Biên vừa liên tiếp đấu tranh, triệt phá các vụ việc liên quan đến ma túy tại khu vực biên giới, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hàng trăm gram heroin cùng nhiều viên ma túy tổng hợp.

Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng liên quan ma túy tại khu vực biên giới Điện Biên

Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng liên quan ma túy tại khu vực biên giới Điện Biên

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Điện Biên vừa liên tiếp đấu tranh, triệt phá các vụ việc liên quan đến ma túy tại khu vực biên giới, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hàng trăm gram heroin cùng nhiều viên ma túy tổng hợp.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật