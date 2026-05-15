Ca sĩ Miu Lê chấp hành nộp phạt hành chính, quản lý tại địa phương trong 1 năm

Tối 14/5, ngay sau khi có thông báo chính thức từ lực lượng chức năng về việc không khởi tố Lê Ánh Nhật (35 tuổi, tức ca sĩ Miu Lê), công ty quản lý của ca sĩ Miu Lê là KIM Entertainment đã có thông cáo báo chí chính thức liên quan đến vụ việc.

Cụ thể, KIM Entertainment nêu: Theo đúng quy định của pháp luật, Miu Lê sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời nghiêm túc chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 1 năm.

Theo thông cáo báo chí của công ty quản lý Miu Lê, hiện tại vụ án vẫn đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ. Miu Lê và KIM Entertainment cam kết sẽ tiếp tục phối hợp tuyệt đối và tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định pháp luật trong các giai đoạn tiếp theo.

"Dù không bị khởi tố hình sự, nhưng KIM Entertainment và cá nhân Miu Lê nhận thức vô cùng rõ ràng về tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này. Việc liên quan đến sử dụng chất cấm là một sai lầm rất lớn, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ và gây ra những tác động vô cùng tiêu cực. Miu Lê ý thức rất rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành một tấm gương không tốt, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận vì điều đó" - Thông cáo báo chí nêu.

Liên quan vụ án này, Cơ quan điều tra - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ba bị can: Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Ngọc Hà, TP Hà Nội) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, trú Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, ở đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều tra xác định, bị can An là quản lý cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu ở đặc khu Cát Hải, đảo Cát Bà. Từ ngày 7/5, cả nhóm cùng tụ tập tại TiTi Beach, An mời cả ca sĩ Miu Lê tham gia. Để phục vụ cho cuộc vui, An và Phong đã chuẩn bị ma túy tổng hợp là nước vui, Ketamine để cả nhóm cùng sử dụng.

Sau đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt quả tang. Qua test nhanh, cả 6 người trong nhóm, gồm ca sĩ Miu Lê, đều dương tính với chất ma túy. Trong đó, có những người dương tính với nhiều loại ma túy một lúc như: Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Nimetazepam.