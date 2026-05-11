  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng núp bóng cung ứng lao động

Thứ Hai, 15:02, 11/05/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan hành vi 'mua bán trái phép hóa đơn' thông qua hoạt động cung ứng, cho thuê lại lao động với tổng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Các bị can bị khởi tố gồm: Trịnh Văn Thịnh, Hoàng Tiến Sơn, Dương Văn Quyết, Sái Văn Ngọc, Bùi Thị Thu và Nguyễn Văn Cường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình trong lĩnh vực lao động, việc làm, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH STB Group có nhiều biểu hiện bất thường trong hoạt động kinh doanh.

Dù mới thành lập từ cuối năm 2023, doanh nghiệp này nhanh chóng mở nhiều chi nhánh, cung ứng số lượng lớn lao động tới nhiều tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, tại trụ sở công ty gần như không diễn ra hoạt động tuyển dụng thực tế; người trực tiếp điều hành hoạt động tuyển dụng cũng không phải đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều dấu hiệu bất minh liên quan hoạt động tài chính, quản lý hóa đơn và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Từ đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty TNHH STB Group được thành lập từ tháng 11/2023, do Đào Thị Thủy (SN 1983, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) đứng tên đại diện pháp luật. Tuy nhiên, doanh nghiệp thực tế được cho là do Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn góp vốn thành lập, trong đó Thịnh giữ vai trò chính.

Do không đủ điều kiện đứng tên đại diện pháp luật trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, Thịnh và Sơn đã thuê bà Thủy làm giám đốc để hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép hoạt động. Sau khi được cấp giấy phép, toàn bộ hoạt động điều hành doanh nghiệp được xác định do Trịnh Văn Thịnh quản lý.

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình hoạt động, công ty có dấu hiệu vi phạm nhiều quy định liên quan tuyển dụng, quản lý lao động, ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện nghĩa vụ thuế cũng như quản lý, sử dụng hóa đơn chứng từ.

Đáng chú ý, từ tháng 11/2023 đến ngày 31/1/2026, Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn không trực tiếp tuyển dụng lao động mà thông qua nhiều cá nhân trung gian, thường được gọi là “Vendor”, để thuê lại giấy phép cung ứng lao động. Sau đó tự tuyển dụng lao động, đồng thời xuất tổng cộng 5.647 hóa đơn giá trị gia tăng cho 654 doanh nghiệp tại nhiều địa phương như Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên và Bắc Ninh. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên các hóa đơn được xác định hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo Cơ quan công an, Thịnh và Sơn đã thống nhất với các “Vendor” để hợp thức hóa hồ sơ cung ứng dịch vụ lao động, xuất hóa đơn nhằm thu lợi từ 2-5% giá trị hóa đơn trước thuế.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Tiến Dũng
Tag: Bắc Ninh Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can lừa đảo cung ứng lao động buôn bán hóa đơn
VOV.VN - Công an xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập N.V. G có hành vi tát tài xế giao thực phẩm tại trường mầm non thị trấn Thắng sau mâu thuẫn.

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 yêu cầu tạm đình chỉ công tác 2 nhân viên, để xác minh làm rõ việc thu tiền cao hơn giá niêm yết gây xôn xao dư luận.

