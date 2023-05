"Camera giám sát an ninh trật tự" ở Thái Bình: Hơn 70 vụ việc được làm sáng tỏ

“Camera giám sát an ninh trật tự” đang được xem là “tai mắt”, là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an các địa phương. Trên thực tế, tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Thái Bình, mô hình “camera giám sát an ninh trật tự” đã đem lại hiệu quả tích cực trong việc đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

“Camera giám sát an ninh trật tự” đang được xem là “tai mắt”, là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an các địa phương

Theo số liệu thống kê của công an tỉnh Thái Bình, từ khi đi vào hoạt động đến nay, hệ thống “camera giám sát an ninh trật tự” đã phát hiện 74 vụ, việc. Trong đó, cướp giật tài sản 1 vụ, tàng trữ trái phép ma túy 1 vụ, trộm cắp tài sản 16 vụ, cố ý gây thương tích 12 vụ, tai nạn (va chạm) giao thông 44 vụ.

Minh chứng hiệu quả hỗ trợ Công an trong quản lý địa bàn

Là địa phương giáp ranh hai tỉnh Hà Nam và Hưng Yên, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, Thái Bình có hơn 1600 nhân khẩu nên tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều phức tạp. Năm 2009, địa phương được tỉnh lựa chọn để triển khai thí điểm mô hình “camera giám sát an ninh trật tự”. Tháng 3/2021 bắt đầu triển khai, đến tháng 5/2021, thị trấn Hưng Nhân đã lắp đặt hoàn thiện 36 camera tại các cửa ngõ, khu vực công cộng, nơi tập trung đông người, các khu vực trọng yếu với tổng kinh phí trên 450 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Ông Nguyễn Quang Cảnh, tổ trưởng Tổ dân phố xã Thị An, thị trấn Hưng Nhân cho biết, nhờ có hệ thống camera này mà các vụ tai nạn giao thông được nhanh chóng xác minh, làm rõ. Theo ông Cảnh, sau hai năm triển khai mô hình “camera giám sát an ninh trật tự”, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tổ ông quản lý giảm hẳn. Theo chia sẻ của ông, do Hưng Nhân là thị trấn, dân cư đông đúc, lại có chợ đầu mối nên trước đây, thanh niên các nơi “kéo” về đây tụ tập, hát hò và cả hút, chích,…thì nay tình trạng này đã không còn. Ngay cả những xung đột nhỏ giữa hàng xóm, láng giềng cũng giảm đi nhiều. Họ không dám “đánh chửi, cãi nhau” vì sợ công an quản lý địa bàn nắm được…

Mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” là minh chứng hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hỗ trợ lực lượng công an trong quản lý địa bàn.

Ông Nguyễn Quang Cảnh, tổ trưởng Tổ dân phố xã Thị An, thị trấn Hưng Nhân có thể nhìn thấy các cháu của mình đang đi học qua hệ thống camera giám sát

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an thị trấn Hưng Nhân cho hay, nếu như trước đây, địa bàn rộng, dân số đông, lực lượng công an còn mỏng, công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm còn gặp nhiều khó khăn. Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, mô hình này đã giúp hỗ trợ công an thị trấn xác minh, làm rõ được 25 vụ việc, thu hồi tài sản thiệt hại khoảng 80 triệu, làm rõ 6 vụ cố ý gây thương tích, xác định diễn biến, phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông khoảng 6 vụ, các vụ việc khác 5 vụ.

Trưởng Công an thị trấn Hưng Nhân cho hay, ngoài việc góp phần đảm bảo an ninh trật tự, với vai trò là “tai mắt” của lực lượng công an, mô hình này còn góp phần nâng cao ý thức chấp pháp luật của người dân. Đối với các đối tượng ngoài địa bàn hoạt động, khi bắt gặp mắt camera, sinh ra tâm lý hoang mang, sợ sệt, không dám hoạt động phạm tội. Cùng với đó, tình trạng an toàn giao thông trên địa bàn cũng được đảm bảo, không còn tình trạng đánh võng, lạng lách, hơn 90% người dân ra đường cũng chủ động chấp hành việc đội mũ bảo hiểm” - Trung tá Nguyễn Anh Tuấn nói.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn nhớ lại, cách đây hơn 1 năm, ngày 15/12/2021, thông qua hình ảnh camera đã hỗ trợ lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Báu sinh năm 1986, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam có hành vi “Lưu hành tiền giả” khi Báu dùng số lượng tiền giả để mua hàng trên địa bàn. Từ phát hiện ban đầu, công an thị trấn Hưng Nhân, giúp công an tỉnh Hà Nam phá đường dây sản xuất tiền giả của đối tượng Báu.

Thông qua hệ thống này, đơn vị cũng phát hiện 2 vụ trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn. Cụ thể, vào tháng 8/2021, một đối tượng từ địa bàn khác, đã đột nhập vào từ cửa sau, men theo lối từ bờ sông vào nhà dân trộm cắp tài sản. Ngoài ra còn nhiều vụ khác, như vụ trộm tiền, vàng của bà cụ 79 tuổi….

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an thị trấn Hưng Nhân chia sẻ về mô hình camera giám sát của Thị trấn mình quản lý

Nhân rộng trên địa bàn toàn huyện

Nhận thấy hiệu quả từ mô hình điểm ở thị trấn Hưng Nhân, năm 2022 xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà cũng huy động nguồn lực xã hội hóa triển khai lắp đặt camera tại hai thôn Phú Hà và Tân An với tổng số 30 camera, hệ thống máy chủ đặt tại nhà văn hóa thôn kết nối đồng bộ đến điện thoại của công an xã, bí thư chi bộ và trưởng thôn. Từ đó, tạo ra sự phối hợp nhanh chóng để xác minh các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Ông Trần Ngọc Sỹ, trưởng thôn Phú Hà, xã Tân Lễ huyện Hưng Hà cho biết, hệ thống camera an ninh này rất thuận lợi cho cơ sở thôn quản lý an ninh trật tự, đặc biệt là đối tượng lạ mặt về trong thôn. Qua đây, thôn quản lý được xe quá khổ, quá tải. Hay nhiều người thiếu ý thức đổ rác không đúng nơi quy định... Với những người này, cán bộ thôn chỉ cần đến nhắc nhở nhẹ là họ thay đổi.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Trần Hữu Hiền, Phó Trưởng Công an thị trấn Hưng Hà cho biết, từ hiệu quả của mô hình này, tới đây, công an huyện sẽ tham mưu, hướng dẫn và đôn đốc, hỗ trợ để ra mắt từ 4-5 mô hình "camera an ninh" trên địa bàn các xã đăng ký về đích nông thôn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư, lắp đặt hệ thống camera chất lượng cao trên địa bàn toàn huyện với tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng.

Hệ thống camera giám sát giao công an quản lý, vận hành, sử dụng. Chỉ có công an mới được quyền khai thác thông tin từ hệ thống này

Nhiều địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai lắp đặt

Từ mô hình điểm tại thị trấn Hưng Nhân, đến năm 2023, toàn tỉnh Thái Bình có 25 mô hình tại 8 huyện, thành phố với hơn 200 mắt camera. Hiện, rất nhiều địa phương như thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư đang huy động kinh phí để triển khai toàn huyện.

Thượng tá Vũ Đức Mạnh, trưởng phòng Phong trào Công an tỉnh Thái Bình cho biết, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, việc xây dựng hệ thống camera những năm gần đây cũng được nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân quan tâm lắp đặt góp phần nhân rộng hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn, giúp điều tra, làm rõ nhiều vụ án, vụ việc, cháy nổ, tai nạn giao thông.

Điển hình như đã phát hiện, làm rõ vụ án cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn hai xã Thụy Xuân, Thụy Liên huyện Thái Thụy; vụ trộm cắp hòm công đức ở chùa Hồ Quang, thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, từ đó mở rộng điều tra, khám phá hàng loạt vụ trộm cắp khác trên địa bàn tỉnh.

Gần đây nhất, vào ngày 14/03/2023, cũng nhờ trích xuất hình ảnh từ hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự, Công an xã An Thái đã bắt được Đỗ Việt Hoàng (sinh năm 2006, trú tại thôn Đông Lễ Văn, xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ) khi đối tượng này giả làm người mua rồi lừa cướp của chị Phạm Thị Rĩu (sinh năm 1992, trú tại thôn Liên Hoàn, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) 2 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax với tổng giá tiền 18.800.000 đồng

Thượng tá Vũ Đức Mạnh, Trưởng phòng Phong trào, Công an tỉnh Thái Bình

Để mô hình này hoạt động hiệu quả, Thượng tá Vũ Đức Mạnh cho biết, đối với xã phường giao công an quản lý, vận hành, sử dụng. Chỉ có công an mới được quyền khai thác thông tin từ hệ thống này. Cùng với đó, giao cho các thôn có trách nhiệm quản lý, tránh các đối tượng xấu làm hư hỏng./.