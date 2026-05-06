Tối nay 6/5, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho hay, cán bộ Công an bị chém trọng thương đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa tỉnh táo trở lại, đang được hồi sức tích cực và theo dõi đặc biệt.

Bác sĩ CKII Lê Mạnh Hà, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới thông tin, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt, cứu sống Đại úy Hoàng Trung Hoài, cán bộ Công an phường Ba Đồn bị thương nghiêm trọng.

Đại úy Hoàng Trung Hoài bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện

Thời điểm Đại úy Hoàng Trung Hoài nhập viện, bác sĩ Lê Mạnh Hà được giao trực lãnh đạo bệnh viện. Bệnh nhân nhập viện vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5/5, trong tình trạng tỉnh táo, mạch và huyết áp ổn định, có vết thương nặng ở đỉnh đầu, bàn chân và gót chân. Các bác sĩ khẩn trương làm các xét nghiệm công thức máu, sau đó đưa lên phòng mổ cấp cứu.

Bác sĩ thuộc các khoa của bệnh viện đã phối hợp để phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân. Vết thương nghiêm trọng ở phần đầu bệnh nhân dài 12cm, sâu vào phần nhu mô não. Các bác sĩ tiến hành mổ sọ não để hút máu tụ, xử lý tổn thương vùng đầu. Sau đó, bác sĩ triển khai ca vi phẫu ở phần chân bị thương, nối xương chân, nối các mạch máu vì bệnh nhân bị đứt lìa 1/3 bàn chân.

Đây là ca mổ đặc biệt phức tạp, kéo dài trong hơn 8 giờ đồng hồ do tổn thương nặng, đứt nhiều mạch máu và gân cơ. Quá trình phẫu thuật có sự hỗ trợ kịp thời của 3 bác sĩ từ Bệnh viện Trung ương Huế ra, hoàn tất các phần khâu nối, theo dõi diễn biến của bệnh nhân.

Bác sĩ CKII Lê Mạnh Hà, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cuba Đồng Hới thông tin thêm.

“Ca cấp cứu có sự phối hợp giữa bệnh viện với Bệnh viện Trung ương Huế, giữa công an và đội ngũ của bệnh viện tương đối kịp thời. Các nguồn lực, ưu tiên thời gian cấp cứu và có gần 50 cán bộ chiến sĩ công an sẵn sàng hỗ trợ cho máu khi bệnh nhân cần máu truyền, tất cả mọi thứ được ưu tiên cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân vẫn còn hôn mê, được thở máy, mạch và huyết áp ổn định”, BS Hà cho biết.

Như tin đã đưa, lúc 12 giờ 15 phút ngày 5/5, Nguyễn Viết Hoàng, 28 tuổi, trú tại thôn Tân An, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị điều khiển xe đạp, mang theo một cây rựa dài khoảng 70 cm bất ngờ xông thẳng vào Phòng Trực ban hình sự của Công an phường Ba Đồn. Tại đây, Hoàng dùng hung khí chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, chân của Đại úy Hoàng Trung Hoài, cán bộ Tổ cảnh sát trật tự, Công an phường Ba Đồn rồi sau đó bỏ trốn.

Ngay khi nghe tiếng hô hoán, các cán bộ, chiến sĩ trong ca trực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đó, Đại úy Hoàng Trung Hoài bị thương rất nặng, mất nhiều máu, trong đó có vết thương nghiêm trọng dẫn đến đứt lìa 1/3 bàn chân phải.

Lực lượng Công an phường đã nhanh chóng đưa Đại úy Hoài đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời triển khai lực lượng truy đuổi Nguyễn Viết Hoàng. Chỉ sau một thời gian ngắn, đối tượng Nguyễn Viết Hoàng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn.