Nhập viện vì ngộ độc do ăn ve sầu

Chiều 5/5, bác sĩ Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin, từ ngày 1/4 đến 3/5, bệnh viện tiếp nhận 9 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn ve sầu. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất 17 tuổi, lớn tuổi nhất 86 tuổi.

Nhiều người dân nhập viện cấp cứu vì ngộ độc do ăn ve sầu

Các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn ve sầu hiện sống tại các xã miền núi như Hướng Phùng, xã Lìa, Tân Lập, Khe Sanh (thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trước đây). Nguyên nhân bị ngộ độc là những người này đã bắt ve sầu đem chiên với dầu, mỡ để ăn.

Sau khi ăn ve sầu, các trường hợp này có biểu hiện đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn, nổi mẩn đỏ, trường hợp nặng xuất hiện khó thở. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong.

Theo bác sĩ Nguyễn Việt Đức, phải mất từ 5 đến 7 ngày chữa trị, bệnh nhân bị ngộ độc ve sầu mới ổn định sức khoẻ. Cách điều trị bệnh nhân bị ngộ độc ve sầu là truyền dịch, uống Oresol, kháng sinh, thuốc chống sốc phản vệ, men tiêu hóa…

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa và Trạm y tế các xã trên địa bàn đã thường xuyên cảnh báo, nhắc nhở người dân không nên ăn ve sầu. Thế nhưng, ở vùng núi này, người dân vẫn chủ quan, coi việc ăn ve sầu như một thói quen. Vì vậy, số ca ngộ độc ve sầu chưa giảm, mỗi năm có trên 10 ca nhập viện, chủ yếu là vào mùa hè.

Nguyên nhân khiến người dân bị ngộ độc khi ăn ve sầu và nhộng ve sầu là ve sầu chui dưới lòng đất nên dễ mang nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Khi gặp nhiệt độ, độ ẩm và môi trường sinh trưởng thích hợp, các bào tử nấm phát triển và lây nhiễm, biến cơ thể của côn trùng và ấu trùng thành ổ chứa đầy sợi nấm độc.

Ấu trùng bị các bào tử nấm độc này giết chết nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng bên ngoài nên nhiều người không nhận ra. Ngoài ra, protein trong ve sầu có thể gây sốc phản vệ, dị ứng nghiêm trọng.

Bác sĩ Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa thông tin thêm: “Ve sầu là 1 loại côn trùng không nên ăn vì ngộ độc ve sầu là loại ngộ độc nặng, không giống như ngộ độc thực phẩm có ca nhẹ ca nặng. Đa số các ca ngộ độc ve sâu phải nằm hồi sức cấp cứu, đến khi nào ổn định mới chuyển qua khoa truyền nhiễm, nếu không điều trị kịp thời chắc chắn tử vong, nhưng hiện nay bệnh viên đã cứu chữa ổn, không có ca nào tử vong”.