中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhập viện vì ngộ độc do ăn ve sầu

Thứ Ba, 17:16, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị liên tục tiếp nhận các ca bệnh bị ngộ độc do ăn ve sầu.

Chiều 5/5, bác sĩ Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin, từ ngày 1/4 đến 3/5, bệnh viện tiếp nhận 9 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn ve sầu. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất 17 tuổi, lớn tuổi nhất 86 tuổi.

nhap vien vi ngo doc do an ve sau hinh anh 1
Nhiều người dân nhập viện cấp cứu vì ngộ độc do ăn ve sầu

Các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn ve sầu hiện sống tại các xã miền núi như Hướng Phùng, xã Lìa, Tân Lập, Khe Sanh (thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trước đây). Nguyên nhân bị ngộ độc là những người này đã bắt ve sầu đem chiên với dầu, mỡ để ăn.

Sau khi ăn ve sầu, các trường hợp này có biểu hiện đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn, nổi mẩn đỏ, trường hợp nặng xuất hiện khó thở. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong.

Theo bác sĩ Nguyễn Việt Đức, phải mất từ 5 đến 7 ngày chữa trị, bệnh nhân bị ngộ độc ve sầu mới ổn định sức khoẻ. Cách điều trị bệnh nhân bị ngộ độc ve sầu là truyền dịch, uống Oresol, kháng sinh, thuốc chống sốc phản vệ, men tiêu hóa…

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa và Trạm y tế các xã trên địa bàn đã thường xuyên cảnh báo, nhắc nhở người dân không nên ăn ve sầu. Thế nhưng, ở vùng núi này, người dân vẫn chủ quan, coi việc ăn ve sầu như một thói quen. Vì vậy, số ca ngộ độc ve sầu chưa giảm, mỗi năm có trên 10 ca nhập viện, chủ yếu là vào mùa hè.

Nguyên nhân khiến người dân bị ngộ độc khi ăn ve sầu và nhộng ve sầu là ve sầu chui dưới lòng đất nên dễ mang nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Khi gặp nhiệt độ, độ ẩm và môi trường sinh trưởng thích hợp, các bào tử nấm phát triển và lây nhiễm, biến cơ thể của côn trùng và ấu trùng thành ổ chứa đầy sợi nấm độc.

Ấu trùng bị các bào tử nấm độc này giết chết nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng bên ngoài nên nhiều người không nhận ra. Ngoài ra, protein trong ve sầu có thể gây sốc phản vệ, dị ứng nghiêm trọng.

Bác sĩ Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa thông tin thêm: “Ve sầu là 1 loại côn trùng không nên ăn vì ngộ độc ve sầu là loại ngộ độc nặng, không giống như ngộ độc thực phẩm có ca nhẹ ca nặng. Đa số các ca ngộ độc ve sâu phải nằm hồi sức cấp cứu, đến khi nào ổn định mới chuyển qua khoa truyền nhiễm, nếu không điều trị kịp thời chắc chắn tử vong, nhưng hiện nay bệnh viên đã cứu chữa ổn, không có ca nào tử vong”.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
Tag: Quảng Trị thực phẩm bẩn ve sầu ngộ độc thực phẩm miền núi nấm độc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Số ca nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Trị tiếp tục tăng
Số ca nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Trị tiếp tục tăng

VOV.VN - Đến chiều 1/5, số ca nghi ngộ độc thực phẩm đang nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tăng lên 64 trường hợp.

Số ca nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Trị tiếp tục tăng

Số ca nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Trị tiếp tục tăng

VOV.VN - Đến chiều 1/5, số ca nghi ngộ độc thực phẩm đang nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tăng lên 64 trường hợp.

Gần 50 người ở Quảng Trị nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì
Gần 50 người ở Quảng Trị nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang tiếp nhận, điều trị cho hàng chục bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm, phần lớn là học sinh.

Gần 50 người ở Quảng Trị nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì

Gần 50 người ở Quảng Trị nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang tiếp nhận, điều trị cho hàng chục bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm, phần lớn là học sinh.

Nối thành công bàn chân đứt lìa do tai nạn lao động tại Quảng Trị
Nối thành công bàn chân đứt lìa do tai nạn lao động tại Quảng Trị

VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa nối thành công bàn chân trái bị đứt lìa hoàn toàn cho một bệnh nhân bị tai nạn lao động.

Nối thành công bàn chân đứt lìa do tai nạn lao động tại Quảng Trị

Nối thành công bàn chân đứt lìa do tai nạn lao động tại Quảng Trị

VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa nối thành công bàn chân trái bị đứt lìa hoàn toàn cho một bệnh nhân bị tai nạn lao động.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục