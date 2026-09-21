English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cần Thơ: Bắt đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Thứ Hai, 19:49, 21/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nguyễn Thị Châu, ngụ phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ bị bắt vì hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ngày 21/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Châu (SN 1968), ngụ phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

can tho bat doi tuong loi dung quyen tu do dan chu xam pham loi ich cua nha nuoc hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Nguyễn Thị Châu. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận kiến nghị khởi tố của Tòa án Nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ liên quan đến hoạt động của tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu”. Theo nội dung kiến nghị, tài khoản này có đăng tải một số bài viết chứa thông tin bịa đặt, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và các thông tin có liên quan để làm rõ nội dung, nguồn đăng tải và hoạt động của tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu”.

Kết quả xác minh, Nguyễn Thị Châu là bị đơn trong 2 vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng tín dụng do Tòa án Nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ giải quyết theo thẩm quyền. Trong quá trình xét xử, Châu có hành vi gây mất an ninh trật tự tại phiên tòa và được Công an phường Bình Thủy mời về trụ sở làm việc.

can tho bat doi tuong loi dung quyen tu do dan chu xam pham loi ich cua nha nuoc hinh anh 2
Cơ quan điều tra khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Không đồng ý với kết quả giải quyết vụ án, nhưng Châu không thực hiện thủ tục kháng cáo theo quy định của pháp luật mà sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu” đăng tải công khai một số bài viết sai sự thật liên quan đến vụ việc và những người liên quan.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Châu thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook nêu trên để đăng tải các nội dung liên quan. Cơ quan điều tra đã trưng cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ giám định nội dung các bài viết.

Kết luận giám định xác định, nội dung trong các bài viết có dấu hiệu xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thị Châu, thu giữ tài liệu, đồ vật và dữ liệu điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt tạm giam đối tượng ở Cần Thơ lợi dụng các quyền tự do dân chủ
Bắt tạm giam đối tượng ở Cần Thơ lợi dụng các quyền tự do dân chủ

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Tín Phước - chủ tài khoản Facebook “Tphuoc Ly” để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bắt tạm giam đối tượng ở Cần Thơ lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Bắt tạm giam đối tượng ở Cần Thơ lợi dụng các quyền tự do dân chủ

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Tín Phước - chủ tài khoản Facebook “Tphuoc Ly” để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thảo về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thảo về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Lĩnh án 3 năm tù vì lợi dụng quyền tự do dân chủ
Lĩnh án 3 năm tù vì lợi dụng quyền tự do dân chủ

VOV.VN - Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định, các video thu giữ không có dấu vết cắt ghép hay chỉnh sửa, nội dung đăng tải đã xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Lĩnh án 3 năm tù vì lợi dụng quyền tự do dân chủ

Lĩnh án 3 năm tù vì lợi dụng quyền tự do dân chủ

VOV.VN - Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định, các video thu giữ không có dấu vết cắt ghép hay chỉnh sửa, nội dung đăng tải đã xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật