Cần Thơ: Xử phạt người livestream thông tin sai sự thật 12,5 triệu đồng

Trước đó, vào ngày 05/8/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Vĩnh Hải phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của ông T.L.T. thực hiện phát trực tiếp (livestream) có nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tổ chức và tác động đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Ông T.L.T. là người được nhiều người sử dụng mạng xã hội biết đến thời gian qua do từng được các YouTuber, TikToker đăng tải bài viết, video chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông.

Ông T.L.T. nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh Công an thành phố Cần Thơ

Qua xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an xã Vĩnh Hải đã mời ông T.L.T. đến trụ sở làm việc. Tại đây, ông T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh và lời khai của ông T.L.T., Công an xã Vĩnh Hải đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin đối với ông T.L.T, với số tiền là 12.500.000 đồng. Đồng thời, buộc ông T.L.T. gỡ bỏ toàn bộ nội dung, thông tin sai sự thật đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình và cam kết không tái phạm.