Lật tẩy chiêu trò livestream “đổ thạch” để lừa đảo chiếm đoạt tiền

Tiếng búa đập đá "cạch cạch!". Giọng nam dồn dập: "Tiếc gì vài trăm nghìn lẻ để chiến đấu lên những ổ to đúng không mọi người?". Những phiên livestream rầm rộ, những màn "chốt đơn" hàng chục triệu đồng chuyển khoản nhấp nháy trên màn hình. Rất nhiều nạn nhân bị cuốn vào ma trận thao túng tâm lý này. Chỉ đến khi sập bẫy "nẹp tích" - tức là phải nộp một số tiền gốc khổng lồ để được nhận thưởng, họ mới bừng tỉnh.

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng

"Nó hô lên chúc mừng chị trúng ngọc quý, nhà đài thu mua lại 300 triệu, nhưng bắt phải chuyển đủ 50 triệu tiền cọc thì kế toán mới giải ngân. Tôi cuống cuồng đi vay nóng, vừa bấm lệnh chuyển tiền thì kênh "bay" luôn", một bị hại chia sẻ.

Mới đây, Công an tỉnh Lào Cai đã bóc gỡ hàng loạt đường dây lừa đảo "đổ thạch", trong đó có tổ chức quy mô lớn móc nối từ Campuchia về Việt Nam, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Không có "tập đoàn đá quý" nào cả, hiện trường vây bắt chỉ là những lán bạt xập xệ giữa rừng hay các phòng nghỉ đóng kín rèm.

Trung tá Bùi Đức Tùng, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai vạch rõ: "Các đối tượng lấy thủy tinh công nghiệp giả làm đá quý, lợi dụng góc khuất camera để gài vào. Chúng sử dụng hàng loạt tài khoản ảo tự bình luận đã nhận tiền trăm triệu. Các bị hại xem và tin, chuyển tiền thật rồi tiền bị mất".

Bên trong phòng cách âm để livestream "đổ thạch".

Với tội phạm truyền thống, bắt được người là thu được tang vật. Nhưng với tội phạm trực tuyến, chứng cứ là hàng chục terabyte dữ liệu, hàng vạn tin nhắn bị mã hóa có thể bay màu chỉ sau một nút "xóa". Để định tội danh chính xác, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp bám sát hiện trường ngay từ phút đầu để giám sát quá trình trích xuất, niêm phong thiết bị điện tử.

Ông Lưu Tuấn Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai nhìn nhận, không gian mạng thay đổi từng giờ. Các đối tượng sử dụng cả công nghệ AI để cắt ghép hình ảnh, lồng ghép giọng nói. Vì vậy, công tác kiểm sát phải bám sát theo các dòng dữ liệu, dòng tiền.

Mục tiêu không chỉ xử lý người phạm tội mà cần tăng cường phối hợp với ngân hàng và các nền tảng trực tuyến để phát hiện từ sớm, chặn đứng dòng tiền, tránh thiệt hại cho người dân.

"Tập đoàn đá quý" mà các đối tượng quảng cáo thực ra chỉ là một lán tạm để livestream giữa rừng đồi.

Từ những giao dịch ẩn danh trên mạng ảo, đến lúc phơi bày sự thật trước ánh sáng pháp luật là một hành trình cam go. Việc liên tục bóc gỡ các đường dây lừa đảo cho thấy "lưới thép" của các cơ quan bảo vệ pháp luật đang ngày càng siết chặt. Tuy nhiên, trước khi pháp luật kịp can thiệp, lớp phòng ngự vững chắc nhất vẫn nằm ở sự tỉnh táo, nguyên tắc "dừng lại và lưu vết" của chính mỗi công dân trên không gian số.