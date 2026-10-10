English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cảnh báo tình trạng học sinh bỏ nhà đi làm "nhiệm vụ ảo"

Thứ Bảy, 12:02, 10/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ giữa năm 2024 đến tháng 8/2025, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 50 vụ việc và giải cứu thành công 50 nạn nhân là học sinh, sinh viên bị các đối tượng xấu dẫn dụ bỏ nhà đi làm "nhiệm vụ ảo".

Theo Cục An ninh mạng (A05 - Bộ Công an), thời gian gần đây xuất hiện tình trạng học sinh, sinh viên đột ngột rời nhà do sập bẫy “nhiệm vụ ảo” trên mạng đang gây lo ngại.

Các đối tượng thường giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, dựng chuyện nạn nhân liên quan đến ma túy, rửa tiền để đe dọa, thao túng tâm lý, buộc họ giữ bí mật, cắt liên lạc với gia đình và di chuyển đến nơi kín đáo.

Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng (A05 - Bộ Công an), cho biết từ giữa năm 2024 đến tháng 8/2025, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 50 vụ việc và giải cứu thành công 50 nạn nhân. Trong đó, 45 người là nữ, 5 người là nam; chủ yếu ở độ tuổi 18-22, đặc biệt là sinh viên sống xa nhà.

canh bao tinh trang hoc sinh bo nha di lam nhiem vu ao hinh anh 1
Trung tá Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng. (Ảnh: Bảo Ngọc)

Sau khi cô lập nạn nhân, các đối tượng yêu cầu gia đình chuyển tiền để chuộc người. Thủ đoạn này không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn khiến nạn nhân hoảng loạn, tổn thương tâm lý. Tội phạm thường lợi dụng tâm lý tò mò, nhu cầu tìm việc, mong muốn khẳng định bản thân hoặc nỗi sợ hãi của người trẻ.

Trung tá Lê Anh Tuấn cho biết: "Hiện nay, trên mạng xã hội tồn tại nhiều hội nhóm với tên gọi thường xuyên thay đổi và đánh vào tâm lý giới trẻ ở độ tuổi chưa trưởng thành nhằm tiếp cận, thao túng, lừa đảo khi tham gia như: Hội nhóm “ghét cha mẹ”, trang tuyển dụng, tìm việc nhanh cho sinh viên."

Trung tá Lê Anh Tuấn khuyến cáo phụ huynh chủ động tìm hiểu thủ đoạn lừa đảo, quan tâm đến việc sử dụng internet của con, hướng dẫn trẻ nguyên tắc “không tin, không cung cấp, không làm theo” khi nhận yêu cầu đáng ngờ. Gia đình cần duy trì sự kết nối, tạo niềm tin để trẻ sẵn sàng chia sẻ khi bị đe dọa hoặc tống tiền.

Về pháp lý, Nghị định 147/2024/NĐ-CP quy định trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội trong việc ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm và tiếp nhận, xử lý khiếu nại; đồng thời quy định các trường hợp khóa tạm thời tài khoản, trang, nhóm, kênh vi phạm. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, bổ sung khuôn khổ pháp lý về xử lý và chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới, với các biện pháp xử lý vi phạm tùy tính chất, mức độ và hậu quả.

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ Công an xác định Nguyễn Văn Đài là đối tượng khủng bố
Bộ Công an xác định Nguyễn Văn Đài là đối tượng khủng bố

VOV.VN - Bộ Công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Đài, thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.

Bộ Công an xác định Nguyễn Văn Đài là đối tượng khủng bố

Bộ Công an xác định Nguyễn Văn Đài là đối tượng khủng bố

VOV.VN - Bộ Công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Đài, thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.

Chiêu trò giả mạo cán bộ bảo hiểm xã hội, công an để lừa đảo
Chiêu trò giả mạo cán bộ bảo hiểm xã hội, công an để lừa đảo

VOV.VN - Kẻ gian gọi điện, tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực hoặc công an phụ trách địa bàn hướng dẫn người dân làm thủ tục bảo hiểm y tế nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. 

Chiêu trò giả mạo cán bộ bảo hiểm xã hội, công an để lừa đảo

Chiêu trò giả mạo cán bộ bảo hiểm xã hội, công an để lừa đảo

VOV.VN - Kẻ gian gọi điện, tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực hoặc công an phụ trách địa bàn hướng dẫn người dân làm thủ tục bảo hiểm y tế nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. 

Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chung tay “Kết nối yêu thương”
Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chung tay “Kết nối yêu thương”

VOV.VN - Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chung tay “Kết nối yêu thương”

Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chung tay “Kết nối yêu thương”

VOV.VN - Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật