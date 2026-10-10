Cảnh báo tình trạng học sinh bỏ nhà đi làm "nhiệm vụ ảo"

Theo Cục An ninh mạng (A05 - Bộ Công an), thời gian gần đây xuất hiện tình trạng học sinh, sinh viên đột ngột rời nhà do sập bẫy “nhiệm vụ ảo” trên mạng đang gây lo ngại.

Các đối tượng thường giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, dựng chuyện nạn nhân liên quan đến ma túy, rửa tiền để đe dọa, thao túng tâm lý, buộc họ giữ bí mật, cắt liên lạc với gia đình và di chuyển đến nơi kín đáo.

Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng (A05 - Bộ Công an), cho biết từ giữa năm 2024 đến tháng 8/2025, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 50 vụ việc và giải cứu thành công 50 nạn nhân. Trong đó, 45 người là nữ, 5 người là nam; chủ yếu ở độ tuổi 18-22, đặc biệt là sinh viên sống xa nhà.

Trung tá Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng. (Ảnh: Bảo Ngọc)

Sau khi cô lập nạn nhân, các đối tượng yêu cầu gia đình chuyển tiền để chuộc người. Thủ đoạn này không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn khiến nạn nhân hoảng loạn, tổn thương tâm lý. Tội phạm thường lợi dụng tâm lý tò mò, nhu cầu tìm việc, mong muốn khẳng định bản thân hoặc nỗi sợ hãi của người trẻ.

Trung tá Lê Anh Tuấn cho biết: "Hiện nay, trên mạng xã hội tồn tại nhiều hội nhóm với tên gọi thường xuyên thay đổi và đánh vào tâm lý giới trẻ ở độ tuổi chưa trưởng thành nhằm tiếp cận, thao túng, lừa đảo khi tham gia như: Hội nhóm “ghét cha mẹ”, trang tuyển dụng, tìm việc nhanh cho sinh viên."

Trung tá Lê Anh Tuấn khuyến cáo phụ huynh chủ động tìm hiểu thủ đoạn lừa đảo, quan tâm đến việc sử dụng internet của con, hướng dẫn trẻ nguyên tắc “không tin, không cung cấp, không làm theo” khi nhận yêu cầu đáng ngờ. Gia đình cần duy trì sự kết nối, tạo niềm tin để trẻ sẵn sàng chia sẻ khi bị đe dọa hoặc tống tiền.

Về pháp lý, Nghị định 147/2024/NĐ-CP quy định trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội trong việc ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm và tiếp nhận, xử lý khiếu nại; đồng thời quy định các trường hợp khóa tạm thời tài khoản, trang, nhóm, kênh vi phạm. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, bổ sung khuôn khổ pháp lý về xử lý và chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới, với các biện pháp xử lý vi phạm tùy tính chất, mức độ và hậu quả.