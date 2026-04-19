Cảnh sát hình sự: 80 năm ‘quả đấm thép’ trấn áp tội phạm

Trải qua 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; luôn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự.

Trong các giai đoạn cách mạng, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự luôn vượt lên khó khăn, gian khổ, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm trong chiến đấu, tích cực tấn công, trấn áp tội phạm, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích, "quả đấm thép" trên mặt trận đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Những cống hiến, hy sinh to lớn của lực lượng Cảnh sát hình sự đã được Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18/4/1946 - 18/4/2026), Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an về vấn đề này.

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an

PV: Trong chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đâu là những yếu tố cốt lõi đã tạo nên bản lĩnh và sức mạnh để lực lượng Cảnh sát hình sự trở thành “quả đấm thép” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm thưa ông?

Đại tá Lê Khắc Sơn: Để tạo nên bản lĩnh người cảnh sát Hình sự thì cần phải có 4 yếu tố. Thứ nhất là lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhà nước và nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc phục vụ nhân dân. Thứ hai là phải có trí tuệ, bản lĩnh và có lòng dũng cảm, sự mưu trí và sự chấp nhận dấn thân của người lính cảnh sản hình sự. Thứ ba là luôn gần dân, sát dân và luôn bám sát tình hình địa bàn, diễn biến của tội phạm. Từ đó có kế hoạch đấu tranh phòng ngừa.Thứ tư là luôn không ngừng rèn luyện, học tập, trau dồi kiến thức pháp luật cũng như nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị và sẵn sàng phục vụ vào chiến đấu.

PV: Thực tiễn đấu tranh với tội phạm cho thấy nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự luôn phải đối mặt với hiểm nguy, thậm chí đánh đổi cả tính mạng, sức khỏe và hạnh phúc riêng. Vậy, để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao, lực lượng Cảnh sát hình sự cần có những phẩm chất riêng có nào thưa ông?

Đại tá Lê Khắc Sơn: Để đáp ứng được yêu cầu công tác nói chung của lực lượng Công an nhân dân thì trong đó người lính Cảnh sát Hình sự phải có những phẩm chất riêng có. Một là sự hy sinh, lòng quả cảm và có một bản lĩnh tinh thần thép. Ở đó đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sỹ khi chấp nhận đã đứng trong hàng ngũ của lực lượng Cảnh sát Hình sự thì phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, sự hy sinh, công hiến và có lẽ là mỗi người Cảnh sát Hình sự đều phải xác định cho mình là ngày không có giờ, năm không có tháng và sự đối mặt với hiểm nguy thì mỗi cán bộ chiến sỹ đều phải sẵn sàng và thậm chí phải chấp nhận sự hy sinh đó. Trong đó sự hy sinh thầm lặng ở đây có lẽ không thể kể hết. Chúng tôi có những chiến công, thành tích người dân biết được đấy là bao ngày đêm anh em trăn trở, hy sinh và những hy sinh thầm lặng đó đã được người dân ghi nhận và được lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

PV: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, nổi lên là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia và tội phạm công nghệ cao gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, theo ông những thách thức lớn nhất đặt ra đối với lực lượng Cảnh sát hình sự hiện nay là gì?

Đại tá Lê Khắc Sơn: Trước tiên thách thức với chúng tôi đấy là phải am hiểu về pháp luật, am hiểu nghiệp vụ, am hiểu công nghệ thông tin và phải nhìn được bức tranh tổng thể về tội phạm và xu thế phát triển của xã hội.Trong đó chúng ta không đứng ngoài những xu thế phát triển của thế giới, của công nghệ số, của công nghệ thông tin. Do vậy, chúng ta tự phải trau dồi kiến thức nghiệp vụ để đảm bảo làm sao là mỗi loại tội phạm chúng ta đều nhận diện và đều đáp ứng việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn lấy lại công bằng, bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Trong mọi tình huống chúng ta đều phải đáp ứng và chúng ta đều phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

PV: Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm hết sức nặng nề. Để tiếp tục phát huy có hiệu quả các kết quả đạt được và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao lực lượng Cảnh sát hình sự sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào thưa ông?

Đại tá Lê Khắc Sơn: Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, năm 2025 chúng tôi đã đạt được những con số rất ấn tượng. Có lẽ đây là một trong những năm tình hình tội phạm được kéo giảm sâu nhất trên 24,5%. Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương thì toàn lực lượng công an nói chung và lực lực Cảnh sát Hình sự nói riêng, phấn đấu mục tiêu kéo giảm của năm 2026 và những năm tiếp theo là đạt 10%. Trong từng lĩnh vực tội phạm thì chúng tôi phân cho các lực lượng cụ thể. Ở cấp Bộ thì các Cục nghiệp vụ và các phòng nghiệp vụ của các cục nghiệp vụ này phải theo lĩnh vực chuyên đề để điều tra cơ bản, để phong ngừa, để có giải pháp căn cơ kéo giảm tội phạm. Trong đó có những giải pháp rất căn cơ cụ thể, từ công tác xử lý triệt để các đơn thư, tin báo tố giác tội phạm, điều tra, truy tố xét xử, rồi công tác phòng ngừa, nhận diện. Đồng thời chúng ta có giải pháp là phối hợp với lực lượng thực thi các nước, trong đó chúng ta đã ký công ước của Liên Hợp Quốc về phòng, chống tội phạm mạng. Cái thứ hai là mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để Việt Nam đồng hành cùng các nước trong công tác phòng, chống tội phạm. Do vậy, các giải pháp căn cơ này tôi tin rằng sẽ kéo giảm tình tội phạm và tạo sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân.

PV: Nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những chiến công và thành tích của lực lượng Cảnh sát Hình sự luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Vậy lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục phát huy truyền thống này như thế nào để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thưa ông?

Đại tá Lê Khắc Sơn: Sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự tin yêu, đùm bọc của người dân thì lực lượng công an nói chung, trong đó có lực lực cảnh sát hình sự cũng là một trong những lực lược phòng, chống tội phạm nòng cốt và cũng đã được người dân ghi nhận bằng niềm tin, bằng các thương hiệu mang tên cảnh sát hình sự. Từ đó, mỗi cán bộ chiến sỹ cảnh sát hình sự đều thấy trách nhiệm cá nhân và thấy trách nhiệm của mình với cộng đồng xã hội với người dân. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tận tâm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, để đảm bảo sự bình yên, hạnh phúc nhân dân là lẽ sống cho bản thân mình.

Xin trân trọng cảm ơn Đại tá Lê Khắc Sơn!