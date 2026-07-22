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Cải chính

Công an Hà Nội liên tiếp triệt phá nhiều vụ ma túy, bắt nhiều đối tượng

Thứ Tư, 21:19, 22/07/2026
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VOV.VN - Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhiều xã, thu giữ ma túy tổng hợp, ketamine, tinh dầu CBD cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 22/7, Công an Hà Nội cho biết, trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các địa bàn xã Đoài Phương, Phú Nghĩa, Hồng Sơn và Ứng Thiên.

Tại xã Đoài Phương, trong quá trình tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự tại thôn La Thành, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) kiểm tra một trường hợp có biểu hiện nghi vấn.

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Đối tượng P.M.K cùng tang vật bị bắt giữ

Qua làm việc, đối tượng P.M.K (SN 1994, trú tại xã Hòa Lạc, TP Hà Nội) tự nguyện giao nộp một gói nilon chứa ma túy tổng hợp. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an xã Đoài Phương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tại xã Phú Nghĩa, thực hiện đợt cao điểm phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an xã đã phát hiện, xử lý 3 vụ với 4 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,690 gam Methamphetamine, 5ml tinh dầu CBD cùng nhiều tang vật liên quan.

Trong đó, Đỗ Trọng Tuấn (SN 2002) tự nguyện giao nộp 0,282 gam Methamphetamine; Nguyễn Vũ Thọ (SN 1966) giao nộp 0,408 gam Methamphetamine.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố hai vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Trọng Tuấn và Nguyễn Vũ Thọ về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

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Đối tượng Tuấn (ảnh trái) và Thọ

Ở vụ việc khác, Phạm Gia Khánh (SN 2009) bị phát hiện tàng trữ một lọ nhựa chứa tinh dầu ma túy CBD. Làm việc với cơ quan công an, Khánh khai nhận mua số ma túy trên để bán kiếm lời.

Cũng trong ngày 22/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Hồng Sơn bắt quả tang 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Bạch Ngọc Bính (SN 2004, trú thôn Đoan Nữ).

Ba đối tượng gồm Bạch Ngọc Bính, Nguyễn Viết Bắc và Nguyễn Hữu Bính đều sinh năm 2004. Tang vật thu giữ gồm 0,825 gam Ketamine cùng nhiều dụng cụ liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự cả ba đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tại xã Ứng Thiên, Công an xã kiểm tra hành chính Trần Duy Khánh (SN 2006, trú phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình). Đối tượng tự nguyện giao nộp 3 lọ nhựa chứa ma túy dạng lỏng và khai nhận mang đi bán kiếm lời.

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Đối tượng Khánh và Hùng tại cơ quan công an

Cùng ngày, Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2006, trú phường Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận cùng Trần Duy Khánh mua số ma túy trên để bán. Hùng tiếp tục giao nộp thêm một lọ nhựa chứa ma túy.

Tổng tang vật thu giữ trong vụ việc gồm 32ml ma túy MDMB-BUTINACA và 5F-MDMB-DINACA. Hiện Công an xã Ứng Thiên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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