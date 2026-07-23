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Bắt giữ người đàn ông cố ý làm hư hỏng 2 tủ đổi pin xe máy điện ở Hà Nội

Thứ Năm, 19:20, 23/07/2026
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VOV.VN - Công an xã Quảng Bị (Hà Nội) đã bắt giữ Nguyễn Đình Quảng để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng 2 tủ đổi pin xe máy điện V-Green đặt tại nhà văn hóa thôn Yên Duyệt. Vụ việc gây ảnh hưởng đến hệ thống tài sản công cộng trên địa bàn.

Ngày 23/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Quảng Bị đã phối hợp điều tra, bắt giữ Nguyễn Đình Quảng (SN 1973, trú tại thôn Yên Duyệt, xã Quảng Bị) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo cơ quan công an, trước đó Nguyễn Đình Quảng đã có hành vi cố ý làm hư hỏng 2 trong tổng số 5 tủ đổi pin xe máy điện của hãng V-Green được lắp đặt tại Nhà văn hóa thôn Yên Duyệt, xã Quảng Bị. Hành vi của đối tượng gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống đổi pin xe máy điện trên địa bàn.

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Người đàn ông tên Nguyễn Đình Quảng tại hiện trường

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quảng Bị đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất dữ liệu, thu thập tài liệu, chứng cứ và nhanh chóng xác định Nguyễn Đình Quảng là người thực hiện hành vi hủy hoại tài sản.

Hiện Công an xã Quảng Bị đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

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Cảnh sát 113 bắt nóng kẻ trộm xe máy trong đêm ở Hà Nội

VOV.VN - Nhận tin báo về vụ trộm xe máy tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt, phối hợp người dân khống chế, bắt giữ nghi phạm ngay trong đêm. Tang vật gồm một xe máy Yamaha Sirius và một điện thoại di động đã được thu giữ.

Danh Thiết/VOV.VN
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