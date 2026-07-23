Bắt giữ người đàn ông cố ý làm hư hỏng 2 tủ đổi pin xe máy điện ở Hà Nội

Ngày 23/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Quảng Bị đã phối hợp điều tra, bắt giữ Nguyễn Đình Quảng (SN 1973, trú tại thôn Yên Duyệt, xã Quảng Bị) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo cơ quan công an, trước đó Nguyễn Đình Quảng đã có hành vi cố ý làm hư hỏng 2 trong tổng số 5 tủ đổi pin xe máy điện của hãng V-Green được lắp đặt tại Nhà văn hóa thôn Yên Duyệt, xã Quảng Bị. Hành vi của đối tượng gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống đổi pin xe máy điện trên địa bàn.

Người đàn ông tên Nguyễn Đình Quảng tại hiện trường

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quảng Bị đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất dữ liệu, thu thập tài liệu, chứng cứ và nhanh chóng xác định Nguyễn Đình Quảng là người thực hiện hành vi hủy hoại tài sản.

Hiện Công an xã Quảng Bị đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.