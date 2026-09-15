English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chính phủ bãi bỏ 18 nghị định, nhiều điều khoản trong 6 nghị định

Thứ Ba, 10:29, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ quyết định bãi bỏ toàn bộ 18 nghị định và một phần 6 nghị định do các văn bản này không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ xác định hết hiệu lực theo quy định.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký ban hành Nghị định 356/2026 của Chính phủ bãi bỏ một số nghị định của Chính phủ. Nghị định 356/2026 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 24 nghị định nhằm chấm dứt hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành đã không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ xác định hết hiệu lực theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

chinh phu bai bo 18 nghi dinh, nhieu dieu khoan trong 6 nghi dinh hinh anh 1
Chính phủ bãi bỏ Nghị định 05/1999 về Chứng minh nhân dân.

Cụ thể, Chính phủ quyết định bãi bỏ toàn bộ 18 nghị định. Bao gồm:

Nghị định 35 về đặt Cục Dự trữ Quốc gia trực thuộc Chính phủ.

Nghị định 88 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội.

Nghị định 36 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87 (12/12/1995); của Nghị định 88 (14/12/1995) và Nghị định 194 (31/12/1994) của Chính phủ.

Nghị định 05/1999 về Chứng minh nhân dân.

Nghị định 08/2003 về hoạt động của Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Nghị định 66/2004 về việc chuyển ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào Bộ Tài chính.

Nghị định 138/2006 quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Nghị định 170/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999 về Chứng minh nhân dân.

Nghị định 61/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 135/2004 quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

Nghị định 97/2011 quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

Nghị định 106/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999 về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 170/2007.

Nghị định 92/2014 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011 quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

Nghị định 117/2014 quy định về Y tế xã, phường, thị trấn.

Nghị định 33/2015 quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Nghị định 37/2018 quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

Nghị định 75/2018 quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu.

Nghị định 29/2022 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nghị định 145/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn.

Bãi bỏ một phần 6 nghị định

Chính phủ cũng thực hiện bãi bỏ một phần 6 nghị định, bao gồm:

Bãi bỏ Điều 3 Nghị định 103/2009 ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và Điều 28 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 103/2009.

Bãi bỏ Điều 6, Điều 7 Nghị định 22/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bãi bỏ Điều 13 Nghị định 35/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Bãi bỏ Điều 26 Nghị định 79/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

Bãi bỏ khoản 3 Điều 39 Nghị định số 121/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Bãi bỏ Điều 32 Nghị định 148/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế.

Theo Anh Nhật/VTCNews
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tham quan Triển lãm sản phẩm công nghệ, ứng dụng AI
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tham quan Triển lãm sản phẩm công nghệ, ứng dụng AI

VOV.VN - Tại Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng các đại biểu tham quan Triển lãm các sản phẩm công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tham quan Triển lãm sản phẩm công nghệ, ứng dụng AI

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tham quan Triển lãm sản phẩm công nghệ, ứng dụng AI

VOV.VN - Tại Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng các đại biểu tham quan Triển lãm các sản phẩm công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Cần nâng tầm chất lượng toàn hệ thống giáo dục đại học
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Cần nâng tầm chất lượng toàn hệ thống giáo dục đại học

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 phải được thiết kế như một "bản đồ phát triển", xác định rõ mục tiêu, lộ trình và nâng cao đồng bộ chất lượng toàn hệ thống, hướng tới tiệm cận trình độ thế giới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Cần nâng tầm chất lượng toàn hệ thống giáo dục đại học

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Cần nâng tầm chất lượng toàn hệ thống giáo dục đại học

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 phải được thiết kế như một "bản đồ phát triển", xác định rõ mục tiêu, lộ trình và nâng cao đồng bộ chất lượng toàn hệ thống, hướng tới tiệm cận trình độ thế giới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự Lễ khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự Lễ khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng

VOV.VN - Chiều 30/7, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Khu kinh tế và khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng, với chủ đề “Kiến tạo không gian tăng trưởng mới”. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự hội nghị.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự Lễ khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự Lễ khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng

VOV.VN - Chiều 30/7, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Khu kinh tế và khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng, với chủ đề “Kiến tạo không gian tăng trưởng mới”. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự hội nghị.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đổi mới toàn diện giáo dục theo lộ trình phù hợp
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đổi mới toàn diện giáo dục theo lộ trình phù hợp

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục theo hướng hiện đại, hội nhập nhưng thận trọng, có lộ trình phù hợp; giữ ổn định các kỳ thi, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đổi mới toàn diện giáo dục theo lộ trình phù hợp

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đổi mới toàn diện giáo dục theo lộ trình phù hợp

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục theo hướng hiện đại, hội nhập nhưng thận trọng, có lộ trình phù hợp; giữ ổn định các kỳ thi, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật