Cho người chơi vay tiền đặt cược trái phép bị phạt đến 180 triệu đồng

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Nghị định số 391/2026/NĐ-CP ngày 20/10/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/12/2026.

Theo Nghị định, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực này là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân. Ngoài phạt tiền, các hành vi vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng có thời hạn hoặc bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Cho người chơi vay tiền đặt cược bị phạt đến 180 triệu đồng

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng là 1 năm. Đối với hành vi đang được thực hiện, thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện vi phạm; đối với hành vi đã kết thúc, thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

Nghị định quy định 17 nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực đặt cược, 15 nhóm trong lĩnh vực casino, 15 nhóm trong lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và 4 nhóm hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Phạt đến 200 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh đặt cược trái phép

Đối với lĩnh vực kinh doanh đặt cược, mức phạt từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như kinh doanh đặt cược vượt quá phạm vi được cấp phép; lợi dụng kết quả sự kiện đặt cược để tham gia đặt cược hoặc tổ chức kinh doanh đặt cược trái phép; kinh doanh loại hình hoặc sản phẩm đặt cược trái quy định pháp luật, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi bán vé đặt cược cho người không thuộc đối tượng được phép tham gia bị phạt từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Đối với hành vi cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược, mức phạt là từ 160 triệu đồng đến 180 triệu đồng.

Trong lĩnh vực kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hành vi vi phạm quy định về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bị phạt từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận bị phạt từ 90 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Hành vi vi phạm quy định về bố trí điểm kinh doanh bị phạt từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Vi phạm quy định về thời gian hoạt động bị phạt từ 40 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Phạt đến 200 triệu đồng đối với một số vi phạm về phòng, chống rửa tiền

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh, tài khoản sử dụng tên giả; cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền; không tố giác hành vi tài trợ khủng bố; trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tiền, tài sản, nguồn tài chính, nguồn lực kinh tế, dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ khác cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các mức phạt nêu trên áp dụng đối với tổ chức. Mức phạt đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức.