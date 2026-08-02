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Công an TP.HCM bắt giữ 17 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá

Chủ Nhật, 17:12, 02/08/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tấn Tài, Nguyễn Minh Phúc và 15 đối tượng khác trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá lớn để điều tra về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h sáng ngày 15/7, Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự và Tổ công tác số 3 phối hợp Công an phường Chợ Lớn kiểm tra tại khu vực trước số nhà 201B Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn (Quận 5 cũ), phát hiện Nguyễn Minh Phúc (32 tuổi, ngụ tại TP.HCM) có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi phơi cá cược bóng đá kết hợp sử dụng tài khoản cá cược trực tuyến.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 29 tờ phơi được ghi trên mặt sau các phiếu giữ xe cùng nhiều điện thoại di động, dữ liệu điện tử và tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

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17 đối tượng bị bắt giữ

Kết quả điều tra xác định, khoảng giữa tháng 6/2026, Nguyễn Minh Phúc được Phạm Tấn Tài (45 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cung cấp tài khoản cá cược trực tuyến trên hệ thống Sbobet với hạn mức điểm để trực tiếp tham gia cá cược bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Hai đối tượng thống nhất quy đổi điểm trên hệ thống thành tiền để thanh toán định kỳ hằng tuần.

Sau khi có tài khoản, Nguyễn Minh Phúc không chỉ trực tiếp tham gia cá cược mà còn nảy sinh ý định tổ chức cho nhiều người khác cùng tham gia đánh bạc nhằm hưởng lợi. Phúc sử dụng các phiếu giữ xe để ghi thông tin cá cược, bao gồm tên người chơi, đội bóng lựa chọn, loại kèo, tỷ lệ cược và số tiền đặt cược. Người chơi có thể trực tiếp gặp Phúc hoặc liên hệ qua điện thoại, Zalo để đặt cược. Sau khi nhận thông tin, Phúc truy cập vào tài khoản cá cược trực tuyến để nhập các lệnh đặt cược tương ứng, đồng thời chủ động điều chỉnh tỷ lệ kèo thấp hơn tỷ lệ trên hệ thống nhằm hưởng chênh lệch.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập 26 đối tượng có liên quan, gồm các đối tượng tổ chức đánh bạc và nhiều người tham gia cá cược. Qua đối chiếu lời khai, dữ liệu điện tử cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định có 15 đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự; một số đối tượng khác tham gia cá cược với số tiền dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, chỉ tính từ ngày 3/7 đến ngày 15/7,  Phúc đã tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cược nhiều trận đấu thuộc Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 với tổng số tiền giao dịch dùng để tổ chức đánh bạc hơn 1,7 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung cấp tài khoản cá cược, xử lý nghiêm toàn bộ các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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