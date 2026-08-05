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Đình chỉ hiệu trưởng liên quan đường dây cá độ bóng đá ở Nghệ An

Thứ Tư, 12:33, 05/08/2026
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VOV.VN - Hiệu trưởng Trường THCS Đỉnh Sơn (xã Nhân Hòa, Nghệ An) đã bị đình chỉ chức vụ sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo người này có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Sáng 5/8, ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa (Nghệ An) xác nhận, UBND xã đã ban hành quyết định đình chỉ chức vụ hiệu trưởng đối với ông Nguyễn Hữu Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Đỉnh Sơn.

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Trường THCS Đỉnh Sơn.

Cùng với đó, Đảng ủy xã Nhân Hòa đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Hồng theo quy định, đồng nghĩa với việc ông bị đình chỉ các chức vụ trong Đảng.

Theo văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An gửi UBND xã Nhân Hòa, ông Nguyễn Hữu Hồng có liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị lực lượng công an triệt phá.

Sau khi ông Hồng bị đình chỉ chức vụ, UBND xã Nhân Hòa đã giao một phó hiệu trưởng phụ trách, điều hành hoạt động của Trường THCS Đỉnh Sơn.

Theo thông tin từ địa phương, ông Nguyễn Hữu Hồng từng giữ cương vị hiệu trưởng tại nhiều trường THCS trên địa bàn. Trong quá trình công tác, ông được đánh giá có chuyên môn và chưa từng xảy ra vụ việc đáng chú ý.

Trước đó, ngày 15/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an các xã Anh Sơn, Yên Xuân, Công an phường Quỳnh Mai, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an một số địa phương trên cả nước đồng loạt bắt giữ 13 đối tượng thuộc hai nhóm về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc hơn 6,6 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, Nguyễn Quý Cường (SN 1989, trú phường Thuận Hóa, TP Huế) và Nguyễn Duy Sỹ (SN 1979, trú xã Nhân Hòa, Nghệ An) được xác định là hai đối tượng cầm đầu các nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói trên.

Bá Thăng/VOV.VN
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