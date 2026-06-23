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Cô gái ở Đà Nẵng đăng thông tin sai sự thật để “câu view” bị phạt 7,5 triệu đồng

Thứ Ba, 17:45, 23/06/2026
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VOV.VN - Đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến ông Đỗ Hải Đăng trên trang cá nhân, N. đã bị phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với L.P.T.N. (SN 2003), trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng về hành vi đăng tải thông tin cá nhân sai sự thật trên mạng xã hội.

co gai o Da nang dang thong tin sai su that de cau view bi phat 7,5 trieu dong hinh anh 1
L.P.T.N tại cơ quan công an

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được tin báo của ông Đỗ Hải Đăng (tức ca sĩ Hải Đăng Doo, sinh năm 2000, trú phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang) về việc tối ngày 6/5/2026 hình ảnh cá nhân của ông bị một tài khoản Facebook khác đăng tải lên mạng xã hội khi không được sự đồng ý của ông Đăng và làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của ông.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời L.P.T.N. đến làm việc để làm rõ các nội dung liên quan. Tại cơ quan công an, N. thừa nhận đã đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến ông Đỗ Hải Đăng trên trang cá nhân.

Qua làm việc, N. xác nhận bản thân không có mối quan hệ, cũng không trực tiếp chứng kiến các nội dung đã đăng tải. Theo trình bày, do yêu mến nhân vật thông qua các chương trình truyền hình nên N. đã tự ý sử dụng hình ảnh và đăng tải thông tin nhằm mục đích thu hút lượt xem và tăng tương tác trên mạng xã hội.

Căn cứ hành vi vi phạm, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác không đúng quy định của pháp luật.

Sau khi được giải thích, làm rõ hành vi vi phạm, N. đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung đã đăng tải và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng mạng xã hội.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng; không sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác trái quy định hoặc đăng tải nội dung sai sự thật nhằm câu tương tác, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 

CTV Nguyên Hưng/VOV-Miền Trung
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