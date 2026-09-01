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Công an Đắk Lắk khởi tố, bắt giam đối tượng gây ra 2 vụ cướp liên tiếp rạng sáng

Thứ Ba, 14:36, 01/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay (1/9), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh (20 tuổi), trú xã Ea Kar, để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 3h45 ngày 30/8, bà N. (56 tuổi), trú xã Ea Kar, điều khiển xe máy trên đường thôn Ninh Thanh để về nhà thì bị một nam thanh niên chạy xe máy áp sát, dùng 2 con dao Thái Lan chặn đường, đe dọa và yêu cầu đưa tiền.

Lợi dụng lúc đối tượng sơ ý, bà N. bỏ chạy vào một nhà dân gần đó kêu cứu. Lo sợ bị người dân vây bắt, nam thanh niên lên xe bỏ chạy.

cong an Dak lak khoi to, bat giam doi tuong gay ra 2 vu cuop lien tiep rang sang hinh anh 1
Dựng lại hiện trường 2 vụ cướp liên tiếp do đối tượng Lê Minh Khánh Vinh thực hiện. Trong ảnh là hiện trường ở ngay khu đông dân cư.

Khoảng 5h20 cùng ngày, tại xã Ea Kly, hai cô gái đi xe máy về nhà cũng bị một nam thanh niên chạy xe máy áp sát, cầm dao yêu cầu dừng xe để cướp tài sản. Hoảng sợ, hai người tăng ga bỏ chạy, đồng thời tri hô. Thấy người dân xung quanh chú ý, đối tượng không tiếp tục truy đuổi.

Tiếp nhận tin báo, Tổ địa bàn số 3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Ea Kar và Công an xã Ea Kly khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng.

Chưa đầy 13 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an bắt giữ Lê Minh Khánh Vinh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà một người thân ở thôn 7, xã Ea Kar.

cong an Dak lak khoi to, bat giam doi tuong gay ra 2 vu cuop lien tiep rang sang hinh anh 2
Một vụ còn lại, đối tượng Lê Minh Khánh Vinh thực hiện hành vi cướp ở chỗ vắng người.

Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận do cần tiền tiêu xài nên sau khi ăn nhậu đã điều khiển xe máy đi cướp tài sản. Tuy nhiên, cả hai vụ đều không thực hiện được.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý Lê Minh Khánh Vinh theo quy định của pháp luật.

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Khởi tố 3 thiếu niên dùng kiếm, gậy kim loại cướp tài sản

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 3 thiếu niên về tội cướp tài sản sau khi các đối tượng dùng kiếm và gậy kim loại chặn đường, đánh 3 thiếu niên để cướp điện thoại, đập phá xe đạp điện rồi tiếp tục trộm một xe máy tại Cao Bằng.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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