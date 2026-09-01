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Vụ tài xế taxi bị nhóm khách hành hung: Người làm dịch vụ có quyền được từ chối

Thứ Ba, 09:57, 01/09/2026
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VOV.VN - Theo luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM), có những lời từ chối làm dịch vụ không phải do thái độ kém, mà đó là trách nhiệm nghề nghiệp và tuân thủ pháp luật. Điển hình như trường hợp tài xế taxi ở Móng Cái từ chối chở quá số người quy định.

Triệu tập nhiều người trong vụ hành hung tài xế taxi

Công an phường Móng Cái 1 (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đang làm rõ vụ một tài xế taxi bị hành hung xảy ra rạng sáng 30/8 và đã tiến hành triệu tập nhóm người liên quan, trong đó có nhiều cô gái trẻ.

Cụ thể, sáng 30/8, Công an phường Móng Cái 1 tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Th. (SN 1972, trú khu phố Thọ Xuân, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) về việc con trai ruột của ông là anh Nguyễn Tiến Đ. (SN 1998, làm nghề lái taxi) bị một tốp khách gồm 1 nam, 3 nữ đánh gây thương tích. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Móng Cái 1 đã tiến hành xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc. 

vu tai xe taxi bi nhom khach hanh hung nguoi lam dich vu co quyen duoc tu choi hinh anh 1
Nam tài xế bị nhóm khách hành hung trên xe.

Kết quả điều tra, bước đầu Công an phường Móng Cái 1 xác định có 7 người liên quan vụ việc, bao gồm: Hà Thúy Vân (SN 1986), Đỗ Thành Tùng (SN 1978), Hà Ngọc Ly (SN 1991), Nguyễn Thị Mai Trang (SN 1995), Lê Trung Kiên (SN 1994), Đặng Ngọc Loan (SN 1995) và Nguyễn Thế Mạnh (SN 2006). Cơ quan công an đã triệu tập 7 người này để làm rõ vụ việc.

Theo điều tra, khoảng 2h20' ngày 30/8, anh Đ. đỗ xe trước cửa quán Lin Lounge 79 để đón khách thì 4 người gồm 1 nam và 3 nữ lên xe ngồi. Trong đó có 2 người phụ nữ lên ghế phụ trước của xe để ngồi, nhóm khách đều có biểu hiện say xỉn. 

Khi Đ. cho xe di chuyển thì nhóm này yêu cầu Đ. quay xe lại đón thêm bạn của họ nhưng tài xế cho biết xe chỉ chở được 4 khách, không chở thêm được nữa nên đã từ chối.

Sau đó, nhóm khách trên xe chửi bới và dùng tay đánh vào mặt, vùng đầu của Đ. Do hoảng sợ nên Đ. mở cửa xe chạy về hướng quán Lin Lounge 79. Nhóm khách này xuống xe rồi cùng một số người khác đuổi theo, dùng tay chân, giày dép, điếu cày đánh nhiều phát vào người Đ. khiến nam tài xế gục xuống đường. 

Quyền được từ chối của người làm dịch vụ

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV VOV.VN, luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định, một vụ hành hung đương nhiên phải được xem xét và xử lý theo tính chất, mức độ của hành vi. Nhưng phía sau câu chuyện này còn có một điều đáng suy nghĩ hơn. Đó là quyền được từ chối của những người làm dịch vụ.

Luật sư Hoàng Hà cho biết: "Có những lời từ chối không phải biểu hiện của thái độ phục vụ kém, mà đó chính là trách nhiệm nghề nghiệp. Trong vụ việc ở Móng Cái, nếu chiếc taxi chỉ được phép chở 4 hành khách mà tài xế vẫn nhận thêm người thì người phải đối diện với trách nhiệm trước hết lại chính là tài xế. Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định người điều khiển ô tô chở hành khách, ô tô chở người chở quá số người được phép có thể bị xử phạt theo số người vượt quá quy định".

vu tai xe taxi bi nhom khach hanh hung nguoi lam dich vu co quyen duoc tu choi hinh anh 2
Luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM).

Theo vị luật sư, nếu làm theo yêu cầu của khách, người tài xế có thể vi phạm pháp luật. Nếu từ chối làm theo, trong trường hợp vừa xảy ra, anh lại bị hành hung.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 quy định người tiêu dùng có nghĩa vụ tiêu dùng không vi phạm pháp luật, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của mình và người khác, đồng thời phải tuân thủ các điều kiện và hướng dẫn sử dụng dịch vụ. Pháp luật cũng xác định việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không được xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và những chủ thể khác.

"Một xã hội tôn trọng pháp luật không thể chỉ yêu cầu mọi người làm đúng. Xã hội ấy còn phải tạo ra một môi trường trong đó người làm đúng không phải sợ hãi vì quyết định của mình. Khách hàng có quyền đòi hỏi một dịch vụ tử tế. Người làm dịch vụ cũng có quyền được tôn trọng. Và khi một yêu cầu vượt qua giới hạn của pháp luật hoặc an toàn, họ phải được quyền nói không", luật sư Hoàng Hà phân tích.

Trọng Phú/VOV.VN
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