English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Lào Cai tiếp tục khởi tố thêm bị can vụ lan can kè sông Hồng gãy đổ

Thứ Bảy, 21:32, 29/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan đến những sai phạm tại công trình lan can đá bờ kè sông Hồng bị gãy đổ sau cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 tại thành phố Lào Cai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thêm 1 đối tượng là giám đốc doanh nghiệp.

Theo kết quả điều tra của tỉnh Lào Cai, sau bão số 3 (Yagi), dư luận và các cơ quan báo chí phản ánh tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng tại hai công trình gồm: thay thế hệ thống lan can kè sông Hồng trên đường An Dương Vương (đoạn từ cầu Cốc Lếu đến cầu Phố Mới) và hạng mục điều chỉnh lan can thuộc công trình kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng (đoạn từ cầu Phố Mới đến cửa suối Ngòi Đum), tỉnh Lào Cai.

Quá trình xác minh cho thấy, hệ thống lan can đá tại các công trình trên được thi công không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; nhiều cấu kiện đá không đủ tiết diện mộng, liên kết sơ sài bằng vật liệu kết dính; một số cột đá, tấm bưng có dấu hiệu phong hóa, không bảo đảm chất lượng. Những sai phạm này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 13 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 6 bị can liên quan đến vụ án, trong đó có các cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và đơn vị tư vấn giám sát, thi công.

cong an lao cai tiep tuc khoi to them bi can vu lan can ke song hong gay do hinh anh 1
Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Anh (áo đen). 

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1990, trú tại thôn Mạnh Tân, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng, là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Hương về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 298, Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Anh đã có một số hành vi vi phạm trong quá trình tham gia đấu thầu và thi công hạng mục lan can đá như: Sử dụng hồ sơ năng lực khống để tham gia đấu thầu, nhận thầu thi công công trình; ký xác nhận khống vào hồ sơ nhật ký thi công, hồ sơ quản lý chất lượng và các biên bản nghiệm thu; Không lập kế hoạch tổ chức thí nghiệm, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; Không thông báo cho chủ đầu tư về những lỗi sai khác trong hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật...

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

thi_hanh_lenh_bat_bi_can_de_tam_giam_doi_voi_dao_minh_khanh_anh_ca_lao_cai_l1.jpg

Lào Cai khởi tố thêm 2 bị can trong vụ lan can kè sông Hồng gãy đổ

VOV.VN - Liên quan vụ án sai phạm tại công trình lan can đá kè sông Hồng bị gãy đổ sau bão số 3 (Yagi) năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can, gồm Phó Chủ tịch UBND xã và Giám đốc doanh nghiệp để phục vụ công tác điều tra.

CTV Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an Lào Cai vượt hơn 2.000km truy tìm, bắt giữ đối tượng liên quan đến ma túy
Công an Lào Cai vượt hơn 2.000km truy tìm, bắt giữ đối tượng liên quan đến ma túy

VOV.VN - Công an xã Bảo Hà và Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai vừa vượt hơn 2.000 km vào tỉnh Tây Ninh bắt giữ Lự Quang Quảng (SN 1994, trú tại thôn Tắp 1, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) là đối tượng liên quan đến vụ án ma túy.

Công an Lào Cai vượt hơn 2.000km truy tìm, bắt giữ đối tượng liên quan đến ma túy

Công an Lào Cai vượt hơn 2.000km truy tìm, bắt giữ đối tượng liên quan đến ma túy

VOV.VN - Công an xã Bảo Hà và Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai vừa vượt hơn 2.000 km vào tỉnh Tây Ninh bắt giữ Lự Quang Quảng (SN 1994, trú tại thôn Tắp 1, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) là đối tượng liên quan đến vụ án ma túy.

Lào Cai bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người
Lào Cai bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người

VOV.VN - Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ Bùi Văn Nhượng, đối tượng bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người.

Lào Cai bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người

Lào Cai bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người

VOV.VN - Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ Bùi Văn Nhượng, đối tượng bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc ở Lào Cai
Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc ở Lào Cai

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp WorlCup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc ở Lào Cai

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc ở Lào Cai

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp WorlCup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Lào Cai: Đối tượng ngụy trang bằng tóc giả vẫn sa lưới vì tàng trữ ma túy
Lào Cai: Đối tượng ngụy trang bằng tóc giả vẫn sa lưới vì tàng trữ ma túy

VOV.VN - Dùng tóc giả, đeo kính đen để ngụy trang, tăng tốc bỏ chạy và cố thủ trong ô tô nhằm trốn tránh lực lượng chức năng, nhưng Trần Văn Tam vẫn bị Công an tỉnh Lào Cai khống chế, khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lào Cai: Đối tượng ngụy trang bằng tóc giả vẫn sa lưới vì tàng trữ ma túy

Lào Cai: Đối tượng ngụy trang bằng tóc giả vẫn sa lưới vì tàng trữ ma túy

VOV.VN - Dùng tóc giả, đeo kính đen để ngụy trang, tăng tốc bỏ chạy và cố thủ trong ô tô nhằm trốn tránh lực lượng chức năng, nhưng Trần Văn Tam vẫn bị Công an tỉnh Lào Cai khống chế, khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lào Cai bắt giữ 2 vụ vận chuyển lậu tôm hùm đất, bốc mùi hư hỏng
Lào Cai bắt giữ 2 vụ vận chuyển lậu tôm hùm đất, bốc mùi hư hỏng

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển tôm hùm đất đã qua chế biến, không rõ nguồn gốc, đang trong quá trình phân hủy từ Trung Quốc vào nội địa tiêu thụ.

Lào Cai bắt giữ 2 vụ vận chuyển lậu tôm hùm đất, bốc mùi hư hỏng

Lào Cai bắt giữ 2 vụ vận chuyển lậu tôm hùm đất, bốc mùi hư hỏng

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển tôm hùm đất đã qua chế biến, không rõ nguồn gốc, đang trong quá trình phân hủy từ Trung Quốc vào nội địa tiêu thụ.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật