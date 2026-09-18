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Công an Đồng Nai tìm nhân thân người đàn ông tử vong trên vách đá

Thứ Sáu, 17:19, 18/09/2026
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VOV.VN - Cơ quan công an đang khẩn trương xác minh nhân thân, lai lịch của một người đàn ông tử vong, thi thể mắc kẹt trên vách đá tại khu vực bến Ba Cô (xã Đak Nhau, TP. Đồng Nai - trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Công an xã Đak Nhau, TP. Đồng Nai vừa tiếp nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới chết chưa rõ nguyên nhân, không có giấy tờ tùy thân, đang mắc kẹt trên vách đá thuộc khu vực bến Ba Cô, thôn Đak Nung, xã Đak Nhau.

Tại thời điểm phát hiện, tử thi đang trong giai đoạn phân hủy. Bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, độ tuổi 25-30, cao khoảng 1,65m. Nạn nhân mặc áo cộc tay màu nâu, tay trái đeo 1 chiếc đồng hồ điện tử màu đen.

Để phục vụ công tác điều tra và sớm xác định nhân thân nạn nhân, Công an xã Đak Nhau thông báo, ai là thân nhân hoặc có thông tin liên quan đến người có đặc điểm nêu trên, xin vui lòng liên hệ ngay công an xã.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
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