English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghe tiếng động lúc rạng sáng, phát hiện thi thể nam giới có vết thương sau lưng

Thứ Hai, 10:52, 27/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khoảng 23h ngày 26/7, người dân nghe tiếng động nên chạy ra kiểm tra. Tại hiện trường, người dân phát hiện một nam thanh niên đã tử vong và có vết thương phía sau lưng.

Rạng sáng 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn tất khám nghiệm vụ phát hiện nam thanh niên tử vong với vết thương trên cơ thể.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 26/7, người dân nghe tiếng động nên chạy ra kiểm tra. Tại hiện trường, người dân phát hiện một nam thanh niên đã tử vong và có vết thương phía sau lưng.

nghe tieng dong luc rang sang, phat hien thi the nam gioi co vet thuong sau lung hinh anh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: B.H

Công an xã Phan Rí Cửa đã có mặt, phong tỏa hiện trường và triển khai công tác nghiệp vụ.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là B.V.T (18 tuổi, trú thôn Thanh Tân, xã Phan Rí Cửa). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tìm thân nhân nam nạn nhân tai nạn tử vong ở hầm chui Định Công, Hà Nội
Tìm thân nhân nam nạn nhân tai nạn tử vong ở hầm chui Định Công, Hà Nội

VOV.VN - Chiều 25/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực hầm chui Định Công (Hà Nội) khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm thân nhân của nạn nhân.

Tìm thân nhân nam nạn nhân tai nạn tử vong ở hầm chui Định Công, Hà Nội

Tìm thân nhân nam nạn nhân tai nạn tử vong ở hầm chui Định Công, Hà Nội

VOV.VN - Chiều 25/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực hầm chui Định Công (Hà Nội) khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm thân nhân của nạn nhân.

Nạn nhân tử vong tại Ngã Tư Vọng là nữ sinh ngành y đang thực tập tại bệnh viện
Nạn nhân tử vong tại Ngã Tư Vọng là nữ sinh ngành y đang thực tập tại bệnh viện

VOV.VN - Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng (Hà Nội) vào sáng 25/7 được xác định là một nữ sinh ngành Y, đang trong thời gian thực tập tại Bệnh viện Đức Giang.

Nạn nhân tử vong tại Ngã Tư Vọng là nữ sinh ngành y đang thực tập tại bệnh viện

Nạn nhân tử vong tại Ngã Tư Vọng là nữ sinh ngành y đang thực tập tại bệnh viện

VOV.VN - Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng (Hà Nội) vào sáng 25/7 được xác định là một nữ sinh ngành Y, đang trong thời gian thực tập tại Bệnh viện Đức Giang.

Va chạm giữa xe đầu kéo và xe đạp điện, một nữ sinh tử vong
Va chạm giữa xe đầu kéo và xe đạp điện, một nữ sinh tử vong

VOV.VN - Vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe đạp điện trên tuyến đường gần bến số 1 cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) khiến một nữ sinh tử vong, một em khác bị thương.

Va chạm giữa xe đầu kéo và xe đạp điện, một nữ sinh tử vong

Va chạm giữa xe đầu kéo và xe đạp điện, một nữ sinh tử vong

VOV.VN - Vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe đạp điện trên tuyến đường gần bến số 1 cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) khiến một nữ sinh tử vong, một em khác bị thương.

Xe máy va chạm với ô tô 16 ở Ngã Tư Vọng (Hà Nội) khiến một phụ nữ tử vong
Xe máy va chạm với ô tô 16 ở Ngã Tư Vọng (Hà Nội) khiến một phụ nữ tử vong

VOV.VN - Sáng 25/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng (Hà Nội) khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Xe máy va chạm với ô tô 16 ở Ngã Tư Vọng (Hà Nội) khiến một phụ nữ tử vong

Xe máy va chạm với ô tô 16 ở Ngã Tư Vọng (Hà Nội) khiến một phụ nữ tử vong

VOV.VN - Sáng 25/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng (Hà Nội) khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi (Quảng Ngãi) tử vong sau vụ tai nạn
Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi (Quảng Ngãi) tử vong sau vụ tai nạn

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 24 khiến Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi tử vong.

Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi (Quảng Ngãi) tử vong sau vụ tai nạn

Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi (Quảng Ngãi) tử vong sau vụ tai nạn

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 24 khiến Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi tử vong.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục