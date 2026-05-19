  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo: Mạo danh yêu cầu cài đặt thẻ bảo hiểm xã hội điện tử

Thứ Ba, 09:37, 19/05/2026
Gần đây, một số đối tượng mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội để tiếp cận người dân, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và an toàn tài chính.

Ngày 19/5, thông tin từ Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết thời gian gần đây, một số đối tượng mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội để tiếp cận người dân, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và an toàn tài chính của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau vừa nhận được ý kiến phản ánh của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế về việc một số đối tượng gọi đến từ thuê bao số điện thoại 0825.884.702. Cụ thể, đối tượng gọi điện thoại yêu cầu chị B đến Ủy ban nhân dân phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau để cập nhật thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho con là trẻ em dưới 6 tuổi, khi đi mang theo Căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế của bé (chị B là mẹ của bé).

Chị B trả lời không có thời gian đến nên đối tượng lừa đảo hướng dẫn kết bạn qua Zalo tên tài khoản “Nguyễn Trung Quân” sẽ hỗ trợ cài đặt trên ứng dụng “bảo hiểm xã hội điện tử." Chị B đã làm theo hướng dẫn, đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin của chị B đã rút tiền từ tài khoản ngân hàng của chị B hết 2.000.000 đồng.

Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẳng định không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt “thẻ bảo hiểm xã hội điện tử.” (Ảnh: TTXVN)

Sau khi phát hiện mất tiền trong tài khoản, chị B phản ánh thì đối tượng lừa đảo hướng dẫn tiếp tục “muốn lấy lại tiền thì dùng số tài khoản khác làm theo hướng dẫn sẽ được hoàn tiền lại," chị B mượn điện thoại và tài khoản của người anh để thực hiện thì tiếp tục tài khoản này bị rút 7.800.250 đồng (do 1 số tài khoản chỉ được giao dịch 1 lần). Tổng 2 lần đối tượng lừa đảo đã rút tiền từ tài khoản ngân hàng của người dân hết 9.800.250 đồng.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt “thẻ bảo hiểm xã hội điện tử” hoặc cung cấp thông tin cá nhân để cập nhật dữ liệu trên ứng dụng VssID-bảo hiểm xã hội số. Mọi thông tin chính thức liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được cung cấp qua các kênh truyền thông chính thống của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị các đơn vị, người lao động, người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

- Không kết bạn qua các ứng dụng mạng xã hội với người lạ;

- Không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc;

- Không cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học (như nhận diện khuôn mặt, vân tay…) cho bất kỳ ai không được xác thực.

- Chủ động cập nhật thông tin chính sách từ các nguồn tin cậy;

- Thường xuyên theo dõi cảnh báo của cơ quan chức năng về phương thức, thủ đoạn lừa đảo;

- Kiểm tra, xác thực kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng.

- Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, đề nghị người dân kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc thông tin tới cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để được hỗ trợ, phối hợp xử lý theo quy định.

Thông tin tra cứu và hỗ trợ người tham gia:

- Cổng Thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam: baohiemxahoi.gov.vn

- Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1900 9068

- Ứng dụng VssID-bảo hiểm xã hội số: cung cấp thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

 

 

Theo Hạnh Nguyễn/Vietnamplus
(Nguồn: BHXH Việt Nam)
Khởi tố, bắt tạm giam “cò đất” lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam “cò đất” lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Cục phó A05: Sau mỗi vụ lừa đảo trực tuyến, không chỉ có một nạn nhân mất tiền

Cục phó A05: Sau mỗi vụ lừa đảo trực tuyến, không chỉ có một nạn nhân mất tiền

Cảnh báo lừa đảo khi mua cây, chim cảnh qua mạng xã hội

Cảnh báo lừa đảo khi mua cây, chim cảnh qua mạng xã hội

