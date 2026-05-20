Cần Thơ cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Thủ đoạn của đối tượng này là sử dụng giấy tờ, hình ảnh thẻ nhân sự là nhân viên phụ trách vật tư, các văn bản giả mạo của nhà trường để liên hệ với chủ doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ nhằm thực hiện hành vi giao dịch đặt hàng mua giường sắt với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng, đồng thời đối tượng yêu cầu chủ doanh nghiệp muốn thực hiện hợp đồng trên thì phải chuyển khoản đặt cọc trước cho đối tượng số tiền 100 triệu đồng.

Đây là chiêu thức lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý của những người chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất muốn được ký kết hợp đồng sản xuất, cung cấp sản phẩm, thiết bị với số lượng lớn cho các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mạo do đối tượng lừa đảo gửi (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, cơ quan công an đã kịp thời tư vấn, hướng dẫn chủ doanh nghiệp không tiếp tục thực hiện các yêu cầu của đối tượng lừa đảo và ngăn chặn kịp thời việc gửi tiền cho đối tượng lừa đảo.

Trước diễn biến hoạt động của các loại tội phạm lừa đảo công nghệ cao như trên, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo, người dân đặc biệt là chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn, giấy tờ có dấu hiệu bất thường liên quan đến việc đặt hàng với số lượng lớn; Không thực hiện chuyển khoản hoặc giao dịch chuyển tiền khi chưa xác minh thông tin chính thức; Khi cần liên hệ liên quan đến hoạt động hợp đồng sản xuất, kinh doanh, mua bán cần trao đổi với bộ phận hành chính thuộc cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục nhằm kiểm tra thông tin, tránh trường hợp đối tượng lừa đảo mạo danh.

Hình ảnh về văn bản giả mạo cơ sở giáo dục do đối tượng lừa đảo sử dụng (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)

Trường hợp tiếp nhận các văn bản, thông báo giả mạo cần trình báo trực tiếp cho cơ quan công an để được hướng dẫn kịp thời và ngăn chặn hành vi lừa đảo hoặc có thể sử dụng chức năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID để kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.