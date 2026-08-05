Công an Hà Nội liên tiếp bắt quả tang nhiều vụ đánh bạc kiểu lô đề

Ngày 5/8, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng công an cơ sở liên tiếp phát hiện, bắt quả tang nhiều vụ đánh bạc dưới các hình thức ghi số lô, đề và chơi liêng ăn tiền, thu giữ nhiều tang vật, tiền mặt để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Công an phường Hoàng Liệt bắt quả tang Nguyễn Thị Thu (SN 1976, trú xã Phượng Dực, Hà Nội) đang có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề tại khu vực ki-ốt HH2A Linh Đàm.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu

Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch trong ngày của đối tượng lên tới 38,45 triệu đồng. Tang vật bị tạm giữ gồm 1 điện thoại iPhone 11 Pro Max và 4,5 triệu đồng tiền mặt.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu khai trong ngày 27/7/2026 đã bán số lô cho một người với số tiền 5,825 triệu đồng; nhận chuyển khoản 28,125 triệu đồng từ một người tên Q. để mua 1.250 điểm lô; đồng thời giao dịch với hai khách hàng khác với tổng số tiền 4,5 triệu đồng.

Hiện Công an phường Hoàng Liệt đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Công an xã Đoài Phương kiểm tra hành chính tại nhà chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1970, trú thôn Cổ Đông) và bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi liêng thắng, thua bằng tiền.

Các đối tượng tại hiện trường

Các đối tượng gồm Nguyễn Quốc Bảo (SN 1993), Bùi Văn Quyền (SN 1993), Phùng Thị Thắm (SN 1982), Ngô Văn Tiến (SN 1988) và Nguyễn Văn Cư (SN 1989) cùng một đối tượng khác có mặt tại sòng bạc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 46 triệu đồng tiền mặt cùng một bộ bài tú lơ khơ 52 lá được các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Công an xã Đoài Phương đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.