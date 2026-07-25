Công an Hà Nội liên tiếp ngăn chặn 2 vụ đổ thải trái quy định

Ngày 25/7, Công an thành phố (TP) Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn 2 trường hợp đổ chất thải trái quy định trên địa bàn các xã Sóc Sơn và Mỹ Đức trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thành phố, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn các hành vi đổ chất thải không đúng nơi quy định.

Tổ công tác phát hiện xe ô tô đổ chất thải trái quy định tại xã Sóc Sơn, Hà Nội

Cụ thể, trong quá trình tuần tra tại khu vực đường Nội Bài, xã Sóc Sơn, tổ công tác phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 29K-182.XX có biểu hiện đổ chất thải trái quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là anh N.V.T. (SN 1987, trú tại xã Sóc Sơn). Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, bàn giao người, phương tiện cùng các tài liệu liên quan cho Công an xã Sóc Sơn tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, khi tuần tra tại khu vực đường Sạt Nỏ, xã Mỹ Đức, tổ công tác tiếp tục phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 99C-120.XX đang thực hiện hành vi đổ chất thải trái quy định.

Tổ công tác kiểm tra, ngăn chặn hành vi đổ chất thải trái quy định tại xã Mỹ Đức, Hà Nội

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện do anh N.V.M. (SN 1982, trú tại xã Mỹ Đức) điều khiển. Tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, đồng thời bàn giao người và phương tiện cho Công an xã Mỹ Đức để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian tới, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, ngăn chặn và phối hợp với công an cấp xã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, góp phần giữ gìn trật tự công cộng, xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp.