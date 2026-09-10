Công an Hà Nội tìm bị hại trong vụ án tại Liên hiệp HTX Việt Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu, có địa chỉ tại quận Long Biên, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022, bà Lê Thị Hiền (sinh năm 1984, trú tại TP Hải Phòng) đã sử dụng hai pháp nhân gồm Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu để ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư.

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Theo nội dung các hợp đồng, số tiền góp vốn sẽ được sử dụng để đầu tư vào những dự án do bà Hiền đưa ra. Tuy nhiên, kết quả điều tra bước đầu xác định tiền của nhà đầu tư không được sử dụng đúng mục đích. Cơ quan điều tra cho biết, bà Hiền còn đưa ra một số dự án chưa có chủ đầu tư, dự án đã chấm dứt hoạt động đầu tư hoặc chưa đủ điều kiện để trở thành tài sản hình thành trong tương lai nhằm bảo đảm nghĩa vụ hoàn vốn cho nhà đầu tư.

Để giải quyết vụ án nhanh chóng, triệt để và bảo đảm quyền lợi của những người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với hai pháp nhân nêu trên đến trình báo và cung cấp tài liệu.

Người dân có thể liên hệ Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, địa chỉ số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội; điều tra viên Đào Tuấn Anh, số điện thoại 0392.716.994, hoặc cán bộ Nguyễn Thị Thúy, số điện thoại 0971.342.335 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.

Công an TP Hà Nội đề nghị những người từng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với hai pháp nhân liên quan sớm trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.