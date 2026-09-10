Công an Hà Nội bắt đối tượng bị Interpol truy nã

Trước đó, ngày 7/9, tổ công tác Công an phường Phú Diễn, Hà Nội tuần tra, kiểm soát tại Khu đô thị Goldmark, trên địa bàn phường, phát hiện một nam giới người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Đối tượng Lim Hyun Woo. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại thời điểm kiểm tra, người đàn ông xuất trình hộ chiếu mang tên Lim Hyun Woo (SN 1999) - quốc tịch Hàn Quốc. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định người này nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, thời hạn lưu trú đến ngày 9/9/2026.

Tổ công tác đã đưa Lim Hyun Woo về trụ sở để điều tra, làm rõ. Tại đây, nhà chức trách xác định đối tượng đang có Quyết định truy nã số A-11455/7-2026 ngày 21/7/2026 của Cơ quan Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai của đối tượng, từ tháng 8/2025 Lim Hyun Woo đã tham gia vào đường dây lừa đảo tài chính và viễn thông. Với thủ đoạn giả danh cơ quan Nhà nước, các công ty uy tín để gọi điện lừa đảo, Lim Hyun Woo cùng ổ nhóm tội phạm đã lừa đảo của hơn 100 bị hại với tổng số tiền 4,1 triệu USD.