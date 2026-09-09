Công an Lâm Đồng khám xét Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân

Theo ghi nhận, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân để thực hiện các hoạt động tố tụng, khám xét nơi làm việc của một số bác sĩ đang giữ chức vụ tại đơn vị.

Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp đại diện Viện Kiểm sát tiến hành các hoạt động tố tụng tại Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân.

Tham gia quá trình khám xét có đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 15 tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan.

Theo thông tin ban đầu, việc khám xét nhằm phục vụ điều tra, làm rõ một số nội dung liên quan đến hoạt động của Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân, trong đó có các khoản liên quan đến bảo hiểm.

Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân, nơi lực lượng chức năng tiến hành khám xét một số phòng làm việc để phục vụ điều tra.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục các hoạt động tố tụng. Nội dung cụ thể của vụ việc chưa được cơ quan chức năng công bố.