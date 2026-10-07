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Công an Hà Nội tìm nạn nhân vụ huy động vốn, lợi nhuận khủng tại CCV Group

Thứ Tư, 12:06, 07/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tìm kiếm các nhà đầu tư là nạn nhân trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CCV Group do Mai Hà Trang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, với thủ đoạn cam kết trả lợi nhuận lên tới 7%/tháng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Mai Hà Trang lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group, địa chỉ: Tòa nhà Epic, ngõ 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 1328/QĐ-CSKT ngày 29/5/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

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Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2021 đến năm 2023, Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group do Mai Hà Trang là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và thu tiền của nhà đầu tư, với cam kết trả lợi nhuận cao (từ 5% đến 7%/tháng) để huy động vốn và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Để làm rõ hành vi của Mai Hà Trang và các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân đã ký kết hợp đồng, nộp tiền cho Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group đến cơ quan công an để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu (các tổ chức, cá nhân tại TP Hà Nội đến công an phường, xã nơi đăng ký thường trú; tại các tỉnh, thành phố khác đến Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh, thành phố trình báo).

Khi đến làm việc mang theo bản gốc hợp đồng, phụ lục hợp đồng, phiếu thu, sao kê tài khoản thể hiện việc nộp và nhận tiền với Công ty CCV, Mai Hà Trang và các cá nhân khác có liên quan.

Thông tin cần hướng dẫn liên hệ đồng chí Lê Minh Đức - Điều tra viên, số điện thoại: 0981617483.

PV/VOV.VN
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