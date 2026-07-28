Cam kết "không rủi ro", nhóm đối tượng lừa huy động gần 600 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bốn bị can gồm: Lê Thị Kim Nhung (SN 1983, trú phường Bắc Giang, hiện ở phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh); Lê Thế Chín (SN 1980, anh trai của Nhung); Ngô Tiến Tiếp (SN 1983, bạn trai Nhung) và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984, kế toán công ty).

Ban chuyên án khám xét tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để đưa ra nhiều thông tin sai sự thật về tình hình hoạt động của công ty nhằm huy động vốn từ các cá nhân thông qua các hợp đồng góp vốn, với cam kết trả lãi suất từ 10-20%/tháng, "không có rủi ro", "không mất vốn". Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 người.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An do một nhóm đối tượng điều hành có dấu hiệu huy động vốn trái phép, nghi liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Các đối tượng Lê Thị Kim Nhung, Hoàng Thị Tuyên, Ngô Tiến Tiếp và Lê Thế Chín (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải)

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp visa. Tuy nhiên, giai đoạn 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ thuế khoảng 15 tỷ đồng và không còn khả năng duy trì hoạt động.

Cùng thời điểm, Nhung và Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn Exness nhưng liên tục thua lỗ. Để có tiền tiếp tục giao dịch, hai đối tượng thuê nhà tại tổ dân phố Tân An, phường Tân Tiến, treo biển công ty, tạo vỏ bọc doanh nghiệp nhằm huy động vốn từ các cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, Lê Thị Kim Nhung chỉ đạo Hoàng Thị Tuyên soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nhiều nội dung gian dối như giới thiệu doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm cung ứng lao động, dịch vụ visa, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính; đồng thời cam kết lợi nhuận 10-20%/tháng, khẳng định "không có rủi ro, không mất vốn", có thể rút vốn sau khi báo trước 3 ngày và doanh nghiệp bảo đảm toàn bộ khoản tiền góp vốn.

Trong khi đó, Lê Thế Chín được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, trực tiếp tư vấn và giới thiệu các gói góp vốn. Sau khi ký hợp đồng, tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng hoặc nộp trực tiếp cho Hoàng Thị Tuyên trước khi chuyển cho Lê Thị Kim Nhung quản lý.

Quá trình điều tra xác định phần lớn số tiền huy động được Nhung và Ngô Tiến Tiếp sử dụng để giao dịch trên sàn ngoại hối Exness. Do liên tục thua lỗ, các đối tượng tiếp tục huy động tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người góp vốn trước và có nguồn tiền tiếp tục đầu tư.

Một số tài liệu có liên quan đến vụ án bị thu giữ

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, lực lượng chức năng thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu, phương tiện liên quan.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân. Trong đó, nhóm này đã tất toán, chi trả cho một số người hơn 100 tỷ đồng. Đến khi vụ án bị phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra đề nghị các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại 0986.047.232 (Thiếu tá Nguyễn Việt Minh, điều tra viên) để phối hợp giải quyết vụ án.