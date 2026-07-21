Công an Hà Nội triệt phá loạt vụ cá độ World Cup, bắt nhiều đối tượng

Ngày 21/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an các xã Phúc Thọ, Tam Hưng và Hồng Vân đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Trong quá trình kiểm tra một cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn, Công an xã Phúc Thọ bắt quả tang Nguyễn Huy Hiệu (SN 2003, trú xã Phúc Lộc) và Nguyễn Bá Duẩn (SN 1993, trú xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) đang sử dụng máy tính đăng nhập vào một website để cá độ trận đấu thuộc World Cup 2026.

2 đối tượng Duẩn và Hiệu tại hiện trường

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đã đặt cược 4 kèo cá độ, trong đó Nguyễn Huy Hiệu tham gia với số tiền 12,96 triệu đồng, còn Nguyễn Bá Duẩn cá độ 9,56 triệu đồng.

Điều tra mở rộng xác định, từ ngày 4-8/7, Nguyễn Huy Hiệu còn sử dụng tài khoản cá độ trên mạng Internet để đặt cược thêm 8 trận bóng đá khác.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Hiệu và Nguyễn Bá Duẩn về tội "Đánh bạc" theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Công an xã Phúc Thọ cũng đang xác minh trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh Internet liên quan đến thời gian hoạt động của cơ sở.

Cùng ngày, tại thôn Văn Xá, Công an xã Tam Hưng phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh chắn tại nhà của Nguyễn Văn Đ. (SN 1953).

Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Đ., Nguyễn Văn K. (SN 1965), Lê Văn C. (SN 1956) và Nguyễn Văn T. (SN 1978), đều trú tại xã Tam Hưng, TP Hà Nội.

Các đối tượng Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Văn K, Lê Văn C bị bắt quả tang

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 9,04 triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Cũng ngày 21/7, Công an Hà Nội thông tin, Công an xã Hồng Vân đã điều tra, làm rõ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Theo cơ quan công an, sau khi tiếp nhận tin báo về dấu hiệu tổ chức đánh bạc tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, lực lượng công an đã mời Đỗ Mạnh Ninh (SN 1993) về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Ninh làm đơn đầu thú và khai nhận đã tham gia cá độ bóng đá trên trang mạng Viva88.com. Từ đầu tháng 7/2026, Ninh nhờ Tạ Văn Hiếu (SN 1997) lập tài khoản để cá độ trong các ngày 15 và 18/7 với tổng số tiền hơn 138 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, Tạ Văn Hiếu không chỉ hỗ trợ lập tài khoản mà còn trực tiếp cá độ với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng trong ngày 15/7.

Mở rộng vụ án, Công an xã Hồng Vân làm rõ Đỗ Mạnh Ninh còn trực tiếp nhận cá độ với Đào Công Dũng (SN 1995) số tiền gần 13 triệu đồng và Đặng Xuân Hùng (SN 1991) số tiền 25 triệu đồng.

Các đối tượng Ninh, Hiếu, Hùng, Dũng tại cơ quan Công an

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ Đỗ Mạnh Ninh để điều tra về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc"; đồng thời tạm giữ Tạ Văn Hiếu, Đào Công Dũng và Đặng Xuân Hùng về hành vi "Đánh bạc".

Hiện, Công an các xã Phúc Thọ, Tam Hưng và Hồng Vân đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.