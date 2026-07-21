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Triệt phá 2 vụ cá độ bóng đá trên mạng, bắt giữ 6 đối tượng tại Hà Nội

Thứ Ba, 14:43, 21/07/2026
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VOV.VN - Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, Công an xã Phù Đổng (Hà Nội) liên tiếp phát hiện 2 vụ cá độ bóng đá trên không gian mạng, bắt giữ 6 đối tượng, tạm giữ nhiều điện thoại di động và tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngày 21/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Phù Đổng đã liên tiếp phát hiện 2 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 6 đối tượng để điều tra. Đây là kết quả của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trong mùa World Cup 2026.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, Công an xã Phù Đổng phát hiện Nguyễn Trọng Toàn (SN 1991, trú thôn Công 3, Công Đình, xã Phù Đổng) có hành vi cá độ bóng đá trên không gian mạng.

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Các đối tượng liên quan cá độ bóng đá bị lực lượng công an phát hiện

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, từ ngày 30/6 đến nay, Toàn sử dụng tài khoản đăng nhập vào một trang web cá cược, tham gia cá độ bóng đá 6 lần với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ một điện thoại được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Toàn để điều tra về hành vi đánh bạc.

Cùng ngày, Công an xã Phù Đổng tiếp tục phát hiện nhóm 5 đối tượng gồm: Nguyễn Khắc Vinh (SN 1991), Lê Văn Tuấn (SN 1988), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988), Trần Văn Trường (SN 1985) và Nguyễn Hữu Hiến (SN 1989), cùng trú tại xã Phù Đổng, có hành vi tổ chức và tham gia cá độ bóng đá.

Tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động được các đối tượng sử dụng để nhắn tin, trao đổi và thực hiện việc cá cược.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Khắc Vinh, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Văn Trường và Nguyễn Hữu Hiến để điều tra về hành vi đánh bạc; tạm giữ Lê Văn Tuấn để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Hiện Công an Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

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Bắt giữ đối tượng ở Hà Nội cá độ bóng đá qua mạng 8Xbet

VOV.VN - Kiểm tra hành chính tại khu dân cư ở xã Phú Nghĩa (Hà Nội), lực lượng công an phát hiện một nam thanh niên sử dụng điện thoại truy cập trang cá cược trực tuyến để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, với tổng số tiền cược hơn 9,2 triệu đồng.

Danh Thiết/VOV.VN
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