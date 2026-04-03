Công an Hà Nội truy 300 tấn lợn bệnh đã vào những đơn vị và bếp ăn tập thể nào

Tại hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2026 của TP Hà Nội chiều 2/4, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố báo cáo 3 nội dung quan trọng gồm giải phóng mặt bằng; giải pháp về trật tự đô thị; kết quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mới và các vấn đề nóng trên địa bàn Thủ đô.

Số lợn bệnh được đưa vào lò mổ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin, trong quý I/2026, Công an TP Hà Nội phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, trong đó xử lý hình sự các vụ việc nghiêm trọng liên quan thực phẩm giả, ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, gần đây là vụ thu gom, tiêu thụ khoảng 300 tấn lợn bệnh đưa vào các bếp ăn tập thể. Công an Hà Nội đã khởi tố 8 bị can và tiếp tục mở rộng điều tra; đồng thời đề nghị xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cơ quan công an đang tiếp tục truy xuất xem nguồn thực phẩm này đã được đưa vào các đơn vị, bếp ăn tập thể nào.

Liên quan trách nhiệm của một số cơ quan liên quan, Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vào cuộc, vì an toàn thực phẩm là một trong những điểm nghẽn của thành phố, là vấn đề rất bức xúc.

Liên quan đến vụ này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 8 bị can, gồm: Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh (sinh năm 1983, trú tại Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1973, trú tại Hồng Vân, Hà Nội), Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1971, trú tại Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Lê Ngọc Anh (sinh năm 1974, Trạm trưởng Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ - Chi cục Chăn nuôi Thuỷ sản và Thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (sinh năm 1983, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ), Nguyễn Thị Phương Lan (sinh năm 1984, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ) bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vũ Kim Tuấn (sinh năm 1973, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm dịch động vật) bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác.

Theo điều tra, từ đầu năm 2026 đến nay, nhóm người trên tiêu thụ khoảng 3.600 con heo mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố.