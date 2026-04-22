中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng nhận 2 tỷ đồng tiền góp vốn rồi biến mất

Thứ Tư, 18:51, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Hà Nội cho biết đang truy tìm đối tượng Trần Văn Tân để điều tra làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số tiền 2 tỷ đồng.

Theo hồ sơ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đang thụ lý xác minh đơn tố giác đối với Trần Văn Tân (sinh năm 1981; hộ khẩu thường trú tại Cụm 10, xã Liên Minh, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội).

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào ngày 26/12/2018, thông qua hình thức nhận tiền để cùng góp vốn đầu tư mua bán thành phẩm Inox của Công ty TNHH Hoàng Vũ, Trần Văn Tân đã nhận số tiền 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng đã không thực hiện theo cam kết và có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Văn Tân
Đối tượng Trần Văn Tân

Quá trình xác minh, cơ quan Công an cho biết hiện chưa xác định được Trần Văn Tân đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy tìm đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nêu trên.

Đặc điểm nhận dạng đối tượng truy tìm: Họ và tên: Trần Văn Tân; sinh năm 1981; Trú tại cụm 10, xã Liên Minh, TP. Hà Nội. Đối tượng bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đề nghị người dân ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Trần Văn Tân ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội qua số điện thoại 0866.183.988 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cung cấp sẽ được bảo mật và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: truy tìm đối tượng Trần Văn Tân lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an hà nội truy tìm đối tượng lừa đảo góp vốn đầu tư trần văn tân bị truy tìm 2 tỷ đồng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an Hà Nội truy nã, truy tìm loạt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
VOV.VN - Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã, truy tìm nhiều đối tượng liên quan các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “chạy án” và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đồng thời kêu gọi người dân phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Phú Quốc
VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau thời gian lẩn trốn tại Phú Quốc.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật