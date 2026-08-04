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Công an Hải Phòng triệt phá đường dây rửa tiền, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng

Thứ Ba, 11:47, 04/08/2026
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VOV.VN- Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 28 đối tượng trong đường dây "Tổ chức đánh bạc", "Rửa tiền" quy mô đặc biệt lớn. Riêng số tiền phong tỏa tài khoản tại 36 ngân hàng lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra, khám xét, triệu tập các đối tượng hoạt động tại nhiều căn hộ thuộc các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 của khu đô thị ở Gia Lâm, Hà Nội.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng triệu tập Lê Trung Hiếu (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 đối tượng có dấu hiệu Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, trong đó có Huang Lee Min, quốc tịch Trung Quốc.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản được trả khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Các căn hộ chung cư được thuê làm địa điểm hoạt động, nhân viên chia thành ba ca, duy trì hoạt động liên tục ngày đêm để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Mọi hoạt động đều được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Theo điều tra, Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền do hoạt động tổ chức đánh bạc tạo ra, sau đó nhanh chóng chuyển đổi thành USDT (đồng tiền điện tử có giá trị được đảm bảo bằng USD - PV) nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền. Theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, Hiếu trực tiếp liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví của đối tượng cầm đầu, hoàn tất công đoạn đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống. 

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.

Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng tổ chức hẳn một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng. Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 7–10 triệu USDT; định kỳ hằng tuần đều hủy ví cũ, thay bằng ví mới nhằm cắt dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.

cong an hai phong triet pha duong day rua tien, phong toa hon 3.000 ty dong hinh anh 1
Đối tượng Huang Lee Min (quốc tịch Trung Quốc) và Lê Trung Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: CAHP

﻿Quá trình đấu tranh chuyên án cũng cho thấy mức độ chuyên nghiệp của đường dây này. Các đối tượng không chỉ phân công nhiệm vụ chặt chẽ mà còn xây dựng hẳn một bộ tài liệu “Hỏi - Đáp” hướng dẫn thành viên cách trả lời, đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Toàn bộ hệ thống được vận hành như một doanh nghiệp ngầm chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó 9 đối tượng bị khởi tố về tội Rửa tiền và 17 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.

cong an hai phong triet pha duong day rua tien, phong toa hon 3.000 ty dong hinh anh 2
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng bắt tạm giam 28 đối tượng.  Ảnh: CAHP

Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng. Đây là một trong những kết quả nổi bật, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong việc đánh trúng vào dòng tiền, triệt xóa toàn bộ hệ thống tài chính nuôi dưỡng hoạt động phạm tội, không chỉ xử lý người phạm tội mà còn truy vết, thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân có liên quan; đồng thời khẩn trương truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi toàn bộ tiền, tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PV/VOV.VN
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