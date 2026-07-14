Khởi tố 4 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 22,4 tỷ

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Ngô Tá Thành (sinh năm 1986), Cao Hoàng Quý (sinh năm 1982) và Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1991), cùng trú tại phường Thanh Thủy, thành phố Huế; Nguyễn Văn An (sinh năm 1985), trú tại phường Hương Thủy, thành phố Huế.

4 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng bị khởi tố

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 4/6 đến ngày 7/7/2026, Ngô Tá Thành đã tổ chức cho Cao Hoàng Quý, Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Văn An tham gia cá cược bóng đá qua mạng; Tổng số tiền đánh bạc bước đầu cơ quan điều tra xác định là hơn 22,4 tỷ đồng.

Cơ quan Công an xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.