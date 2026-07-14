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Khởi tố 4 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 22,4 tỷ

Thứ Ba, 16:24, 14/07/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch bước đầu được xác định hơn 22,4 tỷ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Ngô Tá Thành (sinh năm 1986), Cao Hoàng Quý (sinh năm 1982) và Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1991), cùng trú tại phường Thanh Thủy, thành phố Huế; Nguyễn Văn An (sinh năm 1985), trú tại phường Hương Thủy, thành phố Huế.

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4 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng bị khởi tố

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 4/6 đến ngày 7/7/2026, Ngô Tá Thành đã tổ chức cho Cao Hoàng Quý, Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Văn An tham gia cá cược bóng đá qua mạng; Tổng số tiền đánh bạc bước đầu cơ quan điều tra xác định là hơn 22,4 tỷ đồng.

Cơ quan Công an xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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