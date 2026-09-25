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Công an Hưng Yên tìm bị hại vụ tiền mã hóa PWC Crypto

Thứ Sáu, 10:06, 25/09/2026
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VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông báo tìm bị hại trong vụ án “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” xảy ra tại Phú Thọ vào tháng 5/2026.

Theo cơ quan điều tra, PWC Crypto (Pay With Crypto/PWC) là dự án tiền mã hóa do một nhóm người nước ngoài điều hành, hoạt động thông qua ứng dụng PWC Super App và phát triển mạng lưới tại nhiều địa phương ở Việt Nam.

Để thu hút người tham gia, các đối tượng tổ chức hội thảo, họp trực tuyến qua Zoom, tuyên truyền về khả năng sinh lời và vận động người tham gia xây dựng, mở rộng mạng lưới.

Người tham gia được hướng dẫn dùng tiền Việt Nam mua tiền mã hóa trên các sàn giao dịch, sau đó chuyển vào ví điện tử liên kết với ứng dụng PWC. Hệ thống quảng bá mức lợi nhuận từ 0,3% đến 1,3%/ngày, đồng thời cho phép người tham gia rút tiền hoặc sử dụng giá trị tiền mã hóa để thanh toán hàng hóa, dịch vụ.

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Tang vật trong vụ án Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc đầu tư tiền kỹ thuật số, tháng 5/2026 (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan điều tra xác định PWC Crypto được vận hành theo phương thức đa cấp. Người tham gia được hưởng lợi nhuận, hoa hồng và có động lực giới thiệu, lôi kéo thêm người mới. Tiền của người tham gia sau đó được sử dụng để chi trả lợi nhuận, hoa hồng cho những người tham gia trước.

Dù chưa được cấp phép kinh doanh theo phương thức đa cấp tại Việt Nam, hệ thống đã thu hút nhiều người tham gia. Đến ngày 20/4/2026, các đối tượng dừng việc nạp, rút tiền qua ứng dụng PWC Crypto.

Để phục vụ điều tra và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những người đã tham gia đầu tư vào hệ thống PWC Crypto gửi đơn trình báo và cung cấp các tài liệu liên quan trước ngày 20/11/2026.

Người dân có thể liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tại số 396 Nguyễn Lương Bằng, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên, hoặc điều tra viên Nguyễn Mạnh Thắng, số điện thoại 0943.758.233, để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

PV/VOV.VN
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