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Lào Cai bắt giữ 2 vụ vận chuyển lậu tôm hùm đất, bốc mùi hư hỏng

Thứ Năm, 21:44, 23/07/2026
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VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển tôm hùm đất đã qua chế biến, không rõ nguồn gốc, đang trong quá trình phân hủy từ Trung Quốc vào nội địa tiêu thụ.

Theo đó, vào trưa ngày 22/7/2026, tại luồng nhập cảnh thuộc Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, lực lượng kiểm tra giám sát Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 2 vụ nhập lậu thủy sản nguy hại.

Cụ thể, vào lúc 11h30’, lực lượng Biên phòng phát hiện đối tượng Đỗ Thị QL (SN 1990, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) đang xách theo 12kg tôm hùm đất đã qua chế biến. Tiếp đó, vào lúc 11h45’, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Lê Thị N (SN 1989, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) khi đang vận chuyển 19kg tôm hùm đất đã qua chế biến qua cửa khẩu.

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Bộ đội Biên phòng bắt giữ 2 đối tượng cùng 31kg tôm hùm đất nhập lậu.

Toàn bộ 31kg tang vật của cả hai vụ việc đều ở trong tình trạng chảy nước, bốc mùi và có biểu hiện hư hỏng rõ rệt. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai người phụ nữ đều không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Qua đấu tranh khai thác và điều tra ban đầu, hai đối tượng khai nhận đã xuất cảnh sang Hà Khẩu (Trung Quốc) từ sáng cùng ngày để mua sắm cá nhân. Tại đây, các đối tượng được người Trung Quốc (chưa rõ danh tính) thuê xách số tôm hùm đất nói trên qua biên giới về khu vực cầu chui, phường Lào Cai với mức tiền công là 15.000 đồng/kg. Các đối tượng đã nhận lời vận chuyển, cố tình đi qua luồng nhập cảnh mà không khai báo nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

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Tang vật tôm hùm đất đã qua chế biến bị bốc mùi, hư hỏng thu giữ tại cửa khẩu.

Được biết, giá tôm hùm đất đã qua chế biến trên thị trường hiện rơi vào khoảng 85.000 đồng/kg. Tôm hùm đất (còn gọi là tôm càng đỏ) là sinh vật ngoại lai nguy hại bị cấm nhập khẩu, phát tán và kinh doanh tại Việt Nam. Việc tiêu thụ các loại tôm hùm đất nhập lậu, đặc biệt là hàng đã qua chế biến sẵn bị biến chất sẽ để lại những hệ lụy khôn lường cho sức khỏe và môi trường.

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Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với các cơ quan chức năng tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm

Căn cứ biên bản ghi nhận tình trạng vệ sinh thú y, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số tôm hùm đất trên không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đủ điều kiện an toàn thực phẩm và vệ sinh thú y. Ngày 23/7/2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm theo đúng quy định pháp luật để ngăn chặn nguy cơ phát tán dịch bệnh.

Hiện đơn vị đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 đối tượng theo đúng quy định.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
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