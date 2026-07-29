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Lào Cai: Đối tượng ngụy trang bằng tóc giả vẫn sa lưới vì tàng trữ ma túy

Thứ Tư, 20:37, 29/07/2026
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VOV.VN - Dùng tóc giả, đeo kính đen để ngụy trang, tăng tốc bỏ chạy và cố thủ trong ô tô nhằm trốn tránh lực lượng chức năng, nhưng Trần Văn Tam vẫn bị Công an tỉnh Lào Cai khống chế, khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tam, SN 1985, trú tại thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, quá trình truy bắt, đối tượng đã sử dụng tóc giả, đeo kính đen để ngụy trang, tăng tốc bỏ chạy rồi cố thủ trong ô tô nhằm chống đối lực lượng chức năng nhưng vẫn sa lưới.

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Trần Văn Tam đội tóc giả, đeo kính đen để thay đổi nhận dạng, hòng qua mắt lực lượng chức năng trong quá trình lẩn trốn.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 32, đoạn qua thôn Ngã Ba, xã Cát Thịnh, tổ công tác của Công an xã Cát Thịnh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Thượng Bằng La phát hiện ô tô biển kiểm soát 21A-062.84 do Trần Văn Tam là đối tượng trốn cai nghiện bắt buộc điều khiển. Mặc dù đã thay đổi diện mạo bằng tóc giả và kính đen nhằm qua mắt lực lượng chức năng, Tam vẫn bị nhận diện.

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Lực lượng Công an khám xét phương tiện của đối tượng, thu giữ nhiều gói, viên nén ma túy cùng các đồ vật, tài liệu liên quan.

Khi được ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, đối tượng bất ngờ tăng tốc bỏ chạy theo hướng xã Thượng Bằng La. Ngay sau đó, lực lượng phối hợp đã triển khai phương án truy bắt, đồng thời tổ chức chốt chặn trên các tuyến đường đối tượng có khả năng di chuyển. Sau gần 10km truy đuổi, lực lượng chức năng đã chặn dừng chiếc xe tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn Trần Phú, xã Thượng Bằng La. Dù cố thủ trong xe trong một khoảng thời gian, đối tượng vẫn bị khống chế, đưa về trụ sở Công an để làm việc, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đối tượng và lực lượng truy bắt.

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Đối tượng Trần Văn Tam bị lực lượng Công an khống chế, đưa về trụ sở làm việc

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Tam thừa nhận trước đó đã sử dụng trái phép chất ma túy và tự nguyện giao nộp một ví da bên trong chứa nhiều gói, viên nén, qua giám định là ma tuý với khối lượng 0,42g. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

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Hưng Yên bắt vụ vận chuyển 30 nghìn viên ma túy tổng hợp

VOV.VN - Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và Tội phạm miền Bắc, thuộc Cục Phòng chống ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng) phối hợp các lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

CTV Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
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