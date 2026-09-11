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Công an Nghệ An triệt phá đường dây làm giả giấy tờ tại nhiều tỉnh, thành

Thứ Sáu, 22:53, 11/09/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá đường dây “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” hoạt động trên không gian mạng, liên quan nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng hoạt động tinh vi tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước do Đỗ Hoàng Phương (SN 1989, trú phường An Hội Đông, TP.HCM) cầm đầu. Phương đã có một tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

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Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ, trong đó có Đỗ Hoàng Phương (áo đỏ), đối tượng cầm đầu đường dây “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” (Ảnh: Công an Nghệ An).

Từ cuối năm 2024, do không có nghề nghiệp và muốn thu lợi bất chính, Phương đăng bài trên mạng xã hội nhận làm giả giấy tờ, tài liệu. Khi có khách đặt hàng, Phương liên hệ Nguyễn Nhất Hoàng Long (SN 2005, trú phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) để in ấn giấy tờ, tài liệu giả. Máy móc phục vụ việc in ấn do Phương mua và đưa cho Long sử dụng.

Cơ quan công an xác định, Trần Tấn Phước (SN 2006, trú xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh) đảm nhận việc chạy quảng cáo trên mạng xã hội, tăng tương tác và tìm kiếm khách hàng; Nguyễn Minh Thành (SN 1993, trú phường Bình Tân, TP.HCM) làm nhiệm vụ đóng gói, chuyển đơn hàng. Sau khi khách thanh toán, Phương chia tiền hằng tuần cho các đối tượng tham gia.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng sử dụng sim điện thoại không chính chủ, liên lạc qua ứng dụng Telegram; mỗi người được phân công một nhiệm vụ và không quen biết nhau từ trước.

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Tang vật chuyên án thu giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Tại Nghệ An, Đậu Viết Phú (SN 1984, trú xã Vạn An) được xác định trực tiếp tham gia đường dây. Dù biết Phương chuyên làm giấy tờ giả, Phú vẫn cấu kết thực hiện nhiều giao dịch giấy tờ, sau đó cung cấp cho người có nhu cầu trên địa bàn tỉnh. Phú có 3 tiền án, tiền sự về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Để đấu tranh, triệt xóa đường dây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án. Ngày 29/8/2026, các tổ công tác được triển khai tại nhiều tỉnh, thành, tiến hành triệu tập, bắt giữ các nghi phạm liên quan.

Đến ngày 6/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Nghệ An và một số tỉnh, thành khác, quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 15 cá nhân liên quan; thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu được các đối tượng làm giả như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ xe… Chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh, mở rộng.

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Lai Châu triệt phá đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia

VOV.VN - Chiều 18/5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin về chuyên án đấu tranh với đường dây “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” hoạt động trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia, liên quan nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bá Thăng/VOV.VN
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