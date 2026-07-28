Dùng giấy tờ giả lừa chiếm đoạt 11 tỷ đồng bị khởi tố

Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lâm (SN 1983, trú thôn Trung Thành, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thị Lâm tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo kết quả điều tra, từ khoảng năm 2019 đến cuối năm 2021, Nguyễn Thị Lâm đã sử dụng thủ đoạn gian dối bằng cách dùng căn cước công dân giả mang tên Nguyễn Thị Hoàng Nguyên (SN 1983, trú tại phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) cùng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tạo lòng tin, vay và chiếm đoạt của một người dân trú tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình số tiền 11 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.