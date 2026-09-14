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Công an phát hiện nhóm nam nữ tụ tập sử dụng ma túy đá

Thứ Hai, 16:50, 14/09/2026
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VOV.VN - Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Vũ Trường, còn là "Trường ca sỹ" (SN 1986, ngụ ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, từ tin báo của người dân, cơ quan công an tiến hành kiểm tra, phát hiện 5 thanh niên nam, nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Nguyễn Vũ Trường (ấp Phú Xuân, xã Châu Thành). Kết quả giám định nỏ thủy tinh thu giữ tại hiện trường có ma túy đá; xét nghiệm nước tiểu các đối tượng cho dương tính với ma túy đá.

cong an phat hien nhom nam nu tu tap su dung ma tuy da hinh anh 1
Công an Cần Thơ bắt tạm giam Nguyễn Vũ Trường

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Trường là người cung cấp ma túy, địa điểm sử dụng và sử dụng ma túy chung với nhóm người trên rồi ra ngoài trước khi công an phát hiện.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối Trường để điều tra về hành vi trên.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
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