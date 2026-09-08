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Dùng tàu cá chở 1,16 tấn ma túy Ketamine trên biển

Thứ Ba, 15:39, 08/09/2026
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VOV.VN - Đối tượng Trần Ngọc Danh được xác định cầm đầu đường dây vận chuyển hàng tấn ma túy bằng đường biển, được ngụy trang trên tàu cá.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04) thông tin: Lực lượng chức năng vừa phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Hải quan triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lợi dụng tàu cá trên biển từ nước ngoài qua vùng biển Việt Nam đưa đi nước thứ ba tiêu thụ.

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Lực lượng chức năng bắt quả tang hàng tấn ma túy Ketamine trên tàu cá. (Ảnh: Phú Hà)

Cụ thể, khi khám xét tàu cá BT-92066-TS tại vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, lực lượng chức năng phát hiện 58 bao tải được cất giấu trong vách hai bên mạn tàu.

Bên trong là 1.160 gói tinh thể màu trắng, ngụy trang dưới dạng túi trà. Kết quả giám định xác định toàn bộ là Ketamine, tổng khối lượng 1,16 tấn, trị giá khoảng 800 tỷ đồng trên thị trường ma túy bất hợp pháp.

dung tau ca cho 1,16 tan ma tuy ketamine tren bien hinh anh 2
Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Trần Ngọc Danh.

Lực lượng chức năng làm việc với 4 thuyền viên và xác định đối tượng Trần Ngọc Danh là người điều phối hoạt động vận chuyển ma túy.

Sau đó, nhà chức trách đã bắt giữ Trần Ngọc Danh và Nguyễn Văn Niềm khi cả hai đang trên đường lẩn trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Trọng Phú/VOV.VN
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