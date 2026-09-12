Cần Thơ: Khởi tố, tạm giam đối tượng dùng nguồn điện 220V tấn công nhiều người

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều 28/8/2026, khi bà T.T.T. (SN 1962) vừa về đến nhà thì bất ngờ bị Ngô Văn Tám sử dụng một đoạn cây trúc có gắn dây điện 220V để tấn công. Khi bà T. ngã xuống, Tám tiếp tục sử dụng nguồn điện tấn công nạn nhân. Phát hiện sự việc, ông B.V.T. ở gần đó đến can ngăn cũng bị Tám dùng điện tấn công nhưng đã kịp thời chống trả.

Hình ảnh Tám dùng điện tấn công bà T.T.T.- Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ.

Chưa dừng lại, Ngô Văn Tám tiếp tục cầm dao đi vào nhà bà T.T.T., có ý định tấn công ông N.L.Đ. (chồng bà T.). Tuy nhiên, trước sự chống trả của ông Đ., Tám không thực hiện được ý định và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Ngô Văn Tám- Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Cần Thơ đã tập trung truy bắt Ngô Văn Tám để điều tra, làm rõ vụ việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu Tám khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với một số hộ dân lân cận, trong đó có gia đình các bị hại nên chuẩn bị công cụ có gắn điện sinh hoạt để tấn công các nạn nhân.