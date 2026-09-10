English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố đối tượng lái xe máy có nồng độ cồn, ma túy gây tai nạn chết người

Thứ Năm, 18:04, 10/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Đặng Văn Vĩnh Hoàng, sinh năm 1998, trú tại phường Phong Phú, thành phố Huế để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Khoảng 20h25' ngày 9/7/2026, Đặng Văn Vĩnh Hoàng điều khiển xe mô tô Honda SH 125i, biển số 75C1-467.xx lưu thông trên đường Thế Chí Tây, phường Phong Phú thì xảy ra va chạm với xe đạp do em N.T.P., sinh năm 2015, trú cùng địa phương điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm em P. bị thương nặng và tử vong sau đó.

khoi to doi tuong lai xe may co nong do con, ma tuy gay tai nan chet nguoi hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Đặng Văn Vĩnh Hoàng

Kết quả kiểm tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Hoàng có nồng độ cồn trong máu 254,82 mg/100 ml. Xét nghiệm nước tiểu cũng cho kết quả dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Cơ quan điều tra xác định, Hoàng còn điều khiển xe mô tô đi trái đường gây tai nạn.

Với các hành vi trên, Đặng Văn Vĩnh Hoàng bị xác định đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, gây hậu quả làm chết người. Cơ quan điều tra xác định hành vi này thuộc trường hợp quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an An Giang khởi tố đối tượng xâm hại bé gái
Công an An Giang khởi tố đối tượng xâm hại bé gái

VOV.VN - Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cổ Văn Nghiệp, SN 1995, cư trú ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Công an An Giang khởi tố đối tượng xâm hại bé gái

Công an An Giang khởi tố đối tượng xâm hại bé gái

VOV.VN - Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cổ Văn Nghiệp, SN 1995, cư trú ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng Tết Trung thu
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng Tết Trung thu

VOV.VN - Cận Tết Trung thu, nhu cầu tìm kiếm thông tin về các chương trình tặng quà, hỗ trợ trẻ em và hoạt động thiện nguyện gia tăng. Lợi dụng tâm lý này, tội phạm mạng tung nhiều chiêu trò nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm đoạt tiền của người dân.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng Tết Trung thu

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng Tết Trung thu

VOV.VN - Cận Tết Trung thu, nhu cầu tìm kiếm thông tin về các chương trình tặng quà, hỗ trợ trẻ em và hoạt động thiện nguyện gia tăng. Lợi dụng tâm lý này, tội phạm mạng tung nhiều chiêu trò nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm đoạt tiền của người dân.

Điều tra nghi án con trai đánh mẹ dẫn đến tử vong
Điều tra nghi án con trai đánh mẹ dẫn đến tử vong

VOV.VN - Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ con trai hành hung mẹ dẫn đến tử vong.

Điều tra nghi án con trai đánh mẹ dẫn đến tử vong

Điều tra nghi án con trai đánh mẹ dẫn đến tử vong

VOV.VN - Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ con trai hành hung mẹ dẫn đến tử vong.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật