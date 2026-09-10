Khởi tố đối tượng lái xe máy có nồng độ cồn, ma túy gây tai nạn chết người

Khoảng 20h25' ngày 9/7/2026, Đặng Văn Vĩnh Hoàng điều khiển xe mô tô Honda SH 125i, biển số 75C1-467.xx lưu thông trên đường Thế Chí Tây, phường Phong Phú thì xảy ra va chạm với xe đạp do em N.T.P., sinh năm 2015, trú cùng địa phương điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm em P. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Đặng Văn Vĩnh Hoàng

Kết quả kiểm tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Hoàng có nồng độ cồn trong máu 254,82 mg/100 ml. Xét nghiệm nước tiểu cũng cho kết quả dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Cơ quan điều tra xác định, Hoàng còn điều khiển xe mô tô đi trái đường gây tai nạn.

Với các hành vi trên, Đặng Văn Vĩnh Hoàng bị xác định đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, gây hậu quả làm chết người. Cơ quan điều tra xác định hành vi này thuộc trường hợp quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.