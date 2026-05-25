English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an phường Phú Mỹ triệt phá đường dây ma túy, khởi tố 21 đối tượng

Thứ Hai, 20:06, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/5, Công an phường Phú Mỹ (TP. Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), TP.HCM thông tin, lực lượng công an phường vừa triệt xóa một đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý chặt chẽ địa bàn, ngày 16/5, Công an phường Phú Mỹ đã bất ngờ tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng Võ Ngọc Phi (tên gọi khác là “Bột”), sinh năm 1990, trú tại khu phố Phước Lập, phường Phú Mỹ. Đây là đối tượng cộm cán thuộc diện theo dõi đặc biệt của cơ quan công an.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng ngủ của Phi cất giấu 14 đoạn ống hút được hàn kín hai đầu và 1 túi nylon chứa ma túy đá. 

cong an phuong phu my triet pha duong day ma tuy, khoi to 21 doi tuong hinh anh 1
Khám xét nơi ở đối tượng cầm đầu Võ Ngọc Phi

Qua đấu tranh khai thác nhanh, Phi thừa nhận số ma túy trên được mua về nhằm mục đích bán lại cho các con nghiện để thu lợi bất chính.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bóc gỡ, triệt xóa thành công nhiều nhánh tiêu thụ, bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tinh vi trên nhiều địa bàn khác nhau.

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 21 đối tượng về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. 

cong an phuong phu my triet pha duong day ma tuy, khoi to 21 doi tuong hinh anh 2
Các đối tượng bị bắt tại Phú Mỹ để phục vụ công tác điều tra 

Cơ quan chức năng còn tiến hành lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 3 đối tượng, xử lý nghiêm 24 đối tượng liên quan trong đường dây.

Cơ quan Công an cảnh báo, mọi hành vi bao che, chứa chấp hoặc tiếp tay cho tội phạm ma túy đều sẽ bị trừng trị nghiêm khắc trước pháp luật. 

Công an phường Phú Mỹ khuyến khích người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác các điểm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn qua số điện thoại đường dây nóng Trực ban Hình sự: 02543.876.105. Cơ quan Công an cam kết mọi thông tin và danh tính người cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Tag: phá đường dây ma túy ở Phú Mỹ đường dây mua bán ma túy tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt hai nghi phạm nước ngoài trong vụ nổ súng làm 1 người chết ở TP.HCM
Bắt hai nghi phạm nước ngoài trong vụ nổ súng làm 1 người chết ở TP.HCM

VOV.VN - Hai nghi phạm người nước ngoài được xác định đã dùng súng bắn tại phường Bến Thành, TP.HCM trong tối 21/5 khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Bắt hai nghi phạm nước ngoài trong vụ nổ súng làm 1 người chết ở TP.HCM

Bắt hai nghi phạm nước ngoài trong vụ nổ súng làm 1 người chết ở TP.HCM

VOV.VN - Hai nghi phạm người nước ngoài được xác định đã dùng súng bắn tại phường Bến Thành, TP.HCM trong tối 21/5 khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Xây dựng quán cà phê, sân pickleball không phép, một hộ dân ở TP.HCM bị phạt
Xây dựng quán cà phê, sân pickleball không phép, một hộ dân ở TP.HCM bị phạt

VOV.VN - Ngày 24/5, Lãnh đạo UBND phường Rạch Dừa (TP Vũng Tàu cũ), TP.HCM, cho biết địa phương đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.T (SN 1990) vì có những hành vi tổ chức thi công, xây dựng công trình khác không có giấy phép.

Xây dựng quán cà phê, sân pickleball không phép, một hộ dân ở TP.HCM bị phạt

Xây dựng quán cà phê, sân pickleball không phép, một hộ dân ở TP.HCM bị phạt

VOV.VN - Ngày 24/5, Lãnh đạo UBND phường Rạch Dừa (TP Vũng Tàu cũ), TP.HCM, cho biết địa phương đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.T (SN 1990) vì có những hành vi tổ chức thi công, xây dựng công trình khác không có giấy phép.

Chuyển từ 'tiền kiểm' sang 'hậu kiểm': Cú hích cho môi trường đầu tư TP.HCM
Chuyển từ 'tiền kiểm' sang 'hậu kiểm': Cú hích cho môi trường đầu tư TP.HCM

VOV.VN - Làn sóng cải cách thể chế và cơ chế đặc thù đang tạo đà để TP.HCM bước vào chu kỳ phát triển mới. Sự chuyển dịch này không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư mà còn đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực thích ứng.

Chuyển từ 'tiền kiểm' sang 'hậu kiểm': Cú hích cho môi trường đầu tư TP.HCM

Chuyển từ 'tiền kiểm' sang 'hậu kiểm': Cú hích cho môi trường đầu tư TP.HCM

VOV.VN - Làn sóng cải cách thể chế và cơ chế đặc thù đang tạo đà để TP.HCM bước vào chu kỳ phát triển mới. Sự chuyển dịch này không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư mà còn đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực thích ứng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật