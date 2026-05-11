Công an Quảng Ninh xử lý nhóm đối tượng mua bán và sử dụng ma túy

Vào hồi 13h20’ ngày 28/4, tại tổ 102, khu Bạch Đằng 6, phường Hồng Gai, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Hồng Gai bắt quả tang Đào Việt Hùng (SN 1994, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) có hành vi tàng trữ trái phép 0,1072 gam ma túy Methamphetamine.

Đối tượng Phạm Hữu Sang, Đinh Mạnh Hà.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định tối 27/4/2026, Hùng cùng Bùi Thế Chi (SN 1989, trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Nam Tuấn (SN 1992, trú tại phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực đập nước An Biên, phường Hoành Bồ.

Cơ quan điều tra làm rõ số ma túy trên do Hùng mua của Phạm Hữu Sang (SN 1989, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh). Sang khai nhận đã mua ma túy từ Đinh Mạnh Hà (SN 1988, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) để bán lại kiếm lời.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp công tác dân vận, cùng ngày 28/4, tổ công tác đã vận động thành công Phạm Hữu Sang ra đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đồng thời, cơ quan Công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Thế Chi và Nguyễn Nam Tuấn về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đinh Mạnh Hà về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện trường vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng các đối tượng Nguyễn Nam Tuấn, Đào Việt Hùng, Bùi Thế Chi.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với: Đào Việt Hùng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Bùi Thế Chi, Nguyễn Nam Tuấn về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Phạm Hữu Sang, Đinh Mạnh Hà về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.