中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Quảng Ninh xử lý nhóm đối tượng mua bán và sử dụng ma túy

Thứ Hai, 19:59, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá các đường dây, ổ nhóm liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vào hồi 13h20’ ngày 28/4, tại tổ 102, khu Bạch Đằng 6, phường Hồng Gai, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Hồng Gai bắt quả tang Đào Việt Hùng (SN 1994, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) có hành vi tàng trữ trái phép 0,1072 gam ma túy Methamphetamine.

cong an quang ninh xu ly nhom doi tuong mua ban va su dung ma tuy hinh anh 1
Đối tượng Phạm Hữu Sang, Đinh Mạnh Hà.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định tối 27/4/2026, Hùng cùng Bùi Thế Chi (SN 1989, trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Nam Tuấn (SN 1992, trú tại phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực đập nước An Biên, phường Hoành Bồ.

Cơ quan điều tra làm rõ số ma túy trên do Hùng mua của Phạm Hữu Sang (SN 1989, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh). Sang khai nhận đã mua ma túy từ Đinh Mạnh Hà (SN 1988, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) để bán lại kiếm lời.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp công tác dân vận, cùng ngày 28/4, tổ công tác đã vận động thành công Phạm Hữu Sang ra đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đồng thời, cơ quan Công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Thế Chi và Nguyễn Nam Tuấn về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đinh Mạnh Hà về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

cong an quang ninh xu ly nhom doi tuong mua ban va su dung ma tuy hinh anh 2
Hiện trường vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng các đối tượng Nguyễn Nam Tuấn, Đào Việt Hùng, Bùi Thế Chi.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với: Đào Việt Hùng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Bùi Thế Chi, Nguyễn Nam Tuấn về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Phạm Hữu Sang, Đinh Mạnh Hà về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

CTV Thu HườngVOV-Đông Bắc
Tag: ma túy Quảng Ninh tội phạm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Triệt phá ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy ở Quảng Ninh
Triệt phá ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy ở Quảng Ninh

VOV.VN - Sau gần một tháng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp triệt phá thành công ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn các xã Đầm Hà, Quảng Tân và Tiên Yên, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.

Triệt phá ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy ở Quảng Ninh

Triệt phá ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy ở Quảng Ninh

VOV.VN - Sau gần một tháng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp triệt phá thành công ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn các xã Đầm Hà, Quảng Tân và Tiên Yên, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ một thanh niên ở xã Tân Lập liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 16.000 viên ma túy.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ một thanh niên ở xã Tân Lập liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 16.000 viên ma túy.

Công an Hà Tĩnh bắt giữ 15 đối tượng cộm cán trong đường dây ma túy lớn
Công an Hà Tĩnh bắt giữ 15 đối tượng cộm cán trong đường dây ma túy lớn

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Công an Hà Tĩnh bắt giữ 15 đối tượng cộm cán trong đường dây ma túy lớn

Công an Hà Tĩnh bắt giữ 15 đối tượng cộm cán trong đường dây ma túy lớn

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật