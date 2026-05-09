Triệt phá ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy ở Quảng Ninh

Nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Chu Thanh Toản (sinh năm 1980, trú tại số 181, thôn Hoàng Văn Thụ, xã Đầm Hà) cầm đầu. Toản lợi dụng nhà riêng để tụ tập sử dụng ma túy, khóa kín cửa nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã bất ngờ kiểm tra, phát hiện 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật liên quan.

Đối tượng Chu Thanh Toản bị bắt quả tang tại nhà riêng

Từ lời khai ban đầu, lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập, làm rõ vai trò của 9 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng ma túy, qua đó bóc gỡ toàn bộ đường dây từ cung cấp đến sử dụng ma túy.

Toàn bộ quá trình đấu tranh, bắt giữ các đối tượng được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và nhân dân

Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 13 đối tượng về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan khác.