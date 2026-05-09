  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Triệt phá ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy ở Quảng Ninh

Thứ Bảy, 18:13, 09/05/2026
VOV.VN - Sau gần một tháng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp triệt phá thành công ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn các xã Đầm Hà, Quảng Tân và Tiên Yên, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.

Nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Chu Thanh Toản (sinh năm 1980, trú tại số 181, thôn Hoàng Văn Thụ, xã Đầm Hà) cầm đầu. Toản lợi dụng nhà riêng để tụ tập sử dụng ma túy, khóa kín cửa nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã bất ngờ kiểm tra, phát hiện 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật liên quan.

Đối tượng Chu Thanh Toản bị bắt quả tang tại nhà riêng

Từ lời khai ban đầu, lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập, làm rõ vai trò của 9 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng ma túy, qua đó bóc gỡ toàn bộ đường dây từ cung cấp đến sử dụng ma túy. 

Toàn bộ quá trình đấu tranh, bắt giữ các đối tượng được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và nhân dân 

Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 13 đối tượng về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan khác.

Điện Biên thí điểm giám sát người nghiện ma túy bằng GPS

VOV.VN - Lần đầu tiên tại Điện Biên, 12 người nghiện ma túy ngoài cộng đồng được đeo thiết bị giám sát điện tử thông minh tích hợp GPS và cảm biến sinh học. Mô hình do Bộ Công an triển khai thí điểm kỳ vọng mở ra hướng quản lý mới, vừa nâng cao hiệu quả kiểm soát, vừa hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Tag: ma túy triệt phá ổ nhóm ma túy Đông Quảng Ninh mua bán trái phép ma túy
Cú "trượt dài" của ca sĩ Chi Dân khi rủ rê nhóm bạn sử dụng ma túy
Cú "trượt dài" của ca sĩ Chi Dân khi rủ rê nhóm bạn sử dụng ma túy

VOV.VN - Từ một giọng ca nổi tiếng với những bản hit "triệu views", ca sĩ Chi Dân (tên thật Trần Trung Hiếu) đã trượt dài trong những cuộc chơi ma túy và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ một thanh niên ở xã Tân Lập liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 16.000 viên ma túy.

Công an Hà Tĩnh bắt giữ 15 đối tượng cộm cán trong đường dây ma túy lớn
Công an Hà Tĩnh bắt giữ 15 đối tượng cộm cán trong đường dây ma túy lớn

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

